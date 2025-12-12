Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Początek grudnia zaskoczył wysokimi temperaturami i aurą, która chwilami bardziej przypominała wiosnę niż jesień czy zimę. W najnowszej prognozie długoterminowej zarysowują się zmiany, a zwrot ma nastąpić jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zwrot w pogodzie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Meteorolodzy ujawniają

Chociaż obecnie wciąż w ciągu dnia temperatury w Polsce będą utrzymywać się powyżej zera, to pod koniec obecnego tygodnia pojawią się ujemne wartości. Mimo wszystko wciąż będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku – o 1 do 3 stopni Celsjusza.

Jak podaje Polsat News, możliwe, że przed Świętami Bożego Narodzenia zrobi się wyraźnie chłodniej, ale wciąż jest za wcześnie, aby dawać gwarancję na to, że prawdziwa zima rozgości się wtedy na obszarze całej w Polsce. Pod koniec miesiąca temperatury mają zbliżać się do średniej wieloletniej.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Kiedy i gdzie śnieg?

W przypadku opadów trzeba spodziewać się, że pojawi się nie tylko śnieg, ale też śnieg z deszczem, a warstwa białego puchu utworzy się jedynie w górach i na terenach podgórskich. „Możliwe, że w okolicach Wigilii spadnie nieco więcej białego puchu. Tego typu opady ograniczą się jednak do gór, a także większej części Małopolski i Podkarpacia. W reszcie Polski będzie sucho lub może popadać słaby deszcz” – czytamy. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach szanse na śnieg będą niewielkie, a jeżeli się pojawi, jego występowanie ograniczy się jedynie do południowej części kraju.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który już jakiś czas temu opublikował eksperymentalną prognozę na zimę 2025/2026.

