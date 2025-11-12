Taka będzie zima 2026. Meteorolodzy odsłaniają karty. Jest jedno „ale”

Niektórzy już dzisiaj zastanawiają się nad tym, jakie warunki meteorologiczne będą utrzymywały się w czasie zbliżającej się zimy. Czy sypnie śniegiem w czasie Świąt Bożego Narodzenia, czy pogoda zaskoczy w sylwestra?

Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy już wiedzą

Na początku września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę na zimę. Teraz głos w sprawie zabrała wicedyrektorka centrum hydrologicznej osłony kraju.

– To będzie zima w normie wieloletniej. Styczeń zapowiada się trochę powyżej normy opadowej, co może sugerować większe opady – miejmy nadzieję – śniegu – prognozuje w rozmowie z Radiem ZET Małgorzata Gori z IMGW. A co z temperaturami, czy należy spodziewać się anomalii? – W miesiącach: grudzień, styczeń, luty prognozy są w normie wieloletniej – dodaje ekspertka.

Eksperymentalna prognoza na zimę 2026. Eksperci mają „ale”

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na to, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzkiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Niektórych błędów nie da się uniknąć. Z czego mogą wynikać? „Zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych” – czytamy.

„Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego” – podkreśla IMGW.

