Aż 20 stopni na termometrach w Polsce. To nie żart!

Początek listopada w zdecydowanej większości kraju był bardzo przyjemny. Tym razem pogoda zaskoczyła nas na plus. Utrzymujący się nad Polską wyż sprawił, że w większości regionów świeciło słońce. Co więcej, w pierwszej dekadzie miesiąca było stosunkowo ciepło. Termometry pokazywały średnio 12-15 kresek a w niektórych miejscach temperatura wzrosła nawet do 18-19 stopni Celsjusza. Choć miniony weekend przyniósł ochłodzenie i opady deszczu, to jak się okazuje, złota polska jesień nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Z najnowszych modeli wynika, że już od czwartku 13 listopada możemy liczyć na ocieplenie. Temperatury w tym tygodniu naprawdę zaskoczą – będą aż o 8–10 stopni wyższe niż zwykle. W większości regionów Polski maksymalnie zobaczymy na termometrach około 12–13 stopni, ale na zachodzie i południu termometry mogą wskazać nawet 15–17 kresek. A to jeszcze nie wszystko – w niektórych miejscach, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce, miejscowy wiatr może podnieść temperaturę do 18–19 stopni, dając prawdziwie wiosenne odczucie w samym środku jesieni.

Co więcej, meteorolodzy prognozują, że wysokim – jak na tę porę roku – temperaturom mają towarzyszyć duże ilości słońca. Chociaż niebo nie będzie bezchmurne, to niemal we wszystkich częściach kraju spodziewane są liczne rozpogodzenia. Słabe opady deszczu możliwe są tylko na północnych krańcach Polski.

