Alert RCB na Śląsku. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach

Na terenie powiatu żywieckiego stężenie pyłów zwieszonych PM10 wielokrotnie przekroczyło dopuszczalne normy. Smog utrzymuje się zwłaszcza nad Żywcem, a najgorsze warunki panują w centrum miasta.

Śląsk. Smog w Żywcu i alert RCB

Warto przypomnieć, że dopuszczalne stężenie PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny powietrza na dobę. Tymczasem na żywieckim rynku odnotowano w niedzielny rano stężenie PM10 wynoszące aż 235 mikrogramy na metr sześcienny. To prawie pięciokrotne przekroczenie normy.

Jeszcze gorzej jest w przypadku pyłów zawieszonych PM 2.5. W tym samym punkcie pomiaru ich stężenie wyniosło 214 mikrogramów na metr sześcienny. Jest to ponad dziesięć razy więcej niż wynosi norma.

W związku z tak złą jakością powietrza, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zwróciło się z apelem do mieszkańców powiatu. Poproszono ich, by unikali aktywności na zewnątrz, a także unikali wietrzenia mieszkań.

Stężenie pyłów niebezpieczne dla ludzi

Eksperci wyjaśniają, że na powstania smogu złożyły się m.in. warunki atmosferyczne. Oprócz oczywiście rozpoczęcia sezonu grzewczego i spalania odpadów, swoją rolę odegrało też wysokie ciśnienie i bezwietrzna pogoda.

Tak duże stężenie pyłów może wywoływać drapanie w gardle lub bóle głowy. W trudnej sytuacji znajdą się zwłaszcza osoby z problemami oddechowymi, astmatycy czy osoby chore na serce.

