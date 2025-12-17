Sensacyjny sondaż partyjny. Partia Brauna rośnie w siłę. Wdarła się na podium

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 35,29 proc. głosów (spadek poparcia o 2,71 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z listopada). Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,21 proc. (wzrost notowań o 3,05 pkt. proc.).

Sensacyjny sondaż partyjny. Partia Brauna rośnie w siłę

Co ciekawe, na trzecim miejscu doszło do zmiany. Zajęła je Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,18 proc. (wzrost o 2,26 pkt. proc.). Tym samym wyprzedziła Konfederację, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10,67 proc. respondentów (spadek o 3,27 pkt. proc.).

Żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu. W dalszej części stawki uplasowały się: Nowa Lewica (4,95 proc.; wzrost o 0,71 pkt. proc.), Partia Razem (3,33 proc.; wzrost o 0,58 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (1,71 proc.; spadek o 0,97 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (1,66 proc.; wzrost o 0,22 pkt. proc.).

Kto z kim zawrze sojusz? Sondaż daje szanse na egzotyczne koalicje

Gdyby wyniki badania potwierdziły się w wyborach parlamentarnych, oznaczałoby to, że KO zdobędzie 191 miejsc w Sejmie, PiS – 178, Konfederacja Korony Polskiej – 48, a Konfederacja – 43. Takie wyniki oznaczają, że większość w niższej izbie parlamentu mogłyby zbudować: KO z Konfederacją (234 mandaty), KO z Konfederacją Korony Polskiej (239 mandatów) lub PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej (269 mandatów).

Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji niższej izby polskiego parlamentu najbliższe wybory odbędą się jesienią 2027 r. Sondaż przeprowadzono między 9 a 15 grudnia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

