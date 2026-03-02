Grzegorz Braun zwycięzcą Biologicznej Bzdury Roku. „Nie było żadnej pandemii”

Biologiczna Bzdura Roku to coroczny konkurs organizowany przez Łukasza Sakowskiego, biologa, popularyzatora nauki, prowadzącego stronę To Tylko Teoria.

O wirtualną statuetkę Alternatywnej Zięby rywalizują różne fałszywe wypowiedzi na tematy związane z nauką autorstwa polityków, artystów, celebrytów, ludzi z pierwszych stron gazet. Na tę najbardziej absurdalną głosują internauci. Liczba głosów decyduje o zwycięstwie.

Kandydaci do Biologicznej Bzdury Roku

W tegorocznej edycji wśród nominowanych znaleźli się między innymi prof. Grażyna Cichosz. Technolog żywienia powiedziała w programie u Bogdana Rymanowskiego, że ludzie nie trawią białek soi.

– Białka soi są dobrze strawne dla ludzi i stanowią sensowne źródło tego elementu odżywczego w diecie – mówi Łukasz Sakowski, organizator konkursu.

Mocną kandydaturą była również znana antyszczepionkowa aktywistka Justyna Socha z organizacji STOP NOP. Stwierdziła ona, że nieszczepione dzieci są zdrowsze.

„Tak naprawdę dzieci szczepione nie chorują na groźne choroby, takie jak wirusowe zapalenia wątroby A i B, krztusiec, świnkę, różyczkę, odrę, błonicę, tężec, polio, brodawczaka, kleszczowe zapalenie mózgu i inne. Nie ma też dowodów, by szczepienia ogólnie osłabiały odporność. Wręcz przeciwnie, ponieważ mobilizują układ odpornościowy” – czytamy w uzasadnieniu.

Kolejnymi kandydatami byli również Damian Sapiński, dietetyczny influencer, który stwierdził, że przypisywanie spożywanym kaloriom wpływu na masę ciała to wielki fałsz. Obok niego był też Jacek Wilk. Znany polityk stwierdził z kolei, że masowe szczepienia oznaczą masowy autyzm. Ostatnią kandydatką była Dorota Rabczewska, czyli popularna piosenkarka Doda. Stwierdziła, że co druga kobieta ma problemy z tarczycą.

Zwycięstwo Grzegorza Brauna

Mimo tak mocnych nominacji, główną nagrodę i pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Braun. Uzyskał prawie 28 proc. głosów za wypowiedź, że nie było żadnej pandemii.

– Jego stwierdzenie było fałszywe, ponieważ w latach 2019-2023 odnotowano niespotykaną od stu lat pandemię koronawirusa, nazwaną Covid-19 lub po prostu koroną, pochodzącą z Chin. Zasięg i liczby dotyczące zachorowań, powikłań i zgonów jednoznacznie wskazywały na pandemię. Resentyment wobec lockdownów i różnych obostrzeń, do czego każdy ma prawo, nie powinien przekładać się na negowanie faktów – czytamy w uzasadnieniu

