Grzegorz Braun zwycięzcą Biologicznej Bzdury Roku. „Nie było żadnej pandemii”
Grzegorz Braun
Grzegorz Braun Źródło: Shutterstock / FotoDax
Grzegorz Braun został tegorocznym zwycięzcą Biologicznej Bzdury Roku. Otrzymał symbolicznie statuetkę Alternatywnej Zięby 2025.

Biologiczna Bzdura Roku to coroczny konkurs organizowany przez Łukasza Sakowskiego, biologa, popularyzatora nauki, prowadzącego stronę To Tylko Teoria.

O wirtualną statuetkę Alternatywnej Zięby rywalizują różne fałszywe wypowiedzi na tematy związane z nauką autorstwa polityków, artystów, celebrytów, ludzi z pierwszych stron gazet. Na tę najbardziej absurdalną głosują internauci. Liczba głosów decyduje o zwycięstwie.

Kandydaci do Biologicznej Bzdury Roku

W tegorocznej edycji wśród nominowanych znaleźli się między innymi prof. Grażyna Cichosz. Technolog żywienia powiedziała w programie u Bogdana Rymanowskiego, że ludzie nie trawią białek soi.

– Białka soi są dobrze strawne dla ludzi i stanowią sensowne źródło tego elementu odżywczego w diecie – mówi Łukasz Sakowski, organizator konkursu.

Mocną kandydaturą była również znana antyszczepionkowa aktywistka Justyna Socha z organizacji STOP NOP. Stwierdziła ona, że nieszczepione dzieci są zdrowsze.

„Tak naprawdę dzieci szczepione nie chorują na groźne choroby, takie jak wirusowe zapalenia wątroby A i B, krztusiec, świnkę, różyczkę, odrę, błonicę, tężec, polio, brodawczaka, kleszczowe zapalenie mózgu i inne. Nie ma też dowodów, by szczepienia ogólnie osłabiały odporność. Wręcz przeciwnie, ponieważ mobilizują układ odpornościowy” – czytamy w uzasadnieniu.

Kolejnymi kandydatami byli również Damian Sapiński, dietetyczny influencer, który stwierdził, że przypisywanie spożywanym kaloriom wpływu na masę ciała to wielki fałsz. Obok niego był też Jacek Wilk. Znany polityk stwierdził z kolei, że masowe szczepienia oznaczą masowy autyzm. Ostatnią kandydatką była Dorota Rabczewska, czyli popularna piosenkarka Doda. Stwierdziła, że co druga kobieta ma problemy z tarczycą.

Bez tych szpitali wojsko nie da rady. „To one przesądzą o zdolności leczenia”

Zwycięstwo Grzegorza Brauna

Mimo tak mocnych nominacji, główną nagrodę i pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Braun. Uzyskał prawie 28 proc. głosów za wypowiedź, że nie było żadnej pandemii.

– Jego stwierdzenie było fałszywe, ponieważ w latach 2019-2023 odnotowano niespotykaną od stu lat pandemię koronawirusa, nazwaną Covid-19 lub po prostu koroną, pochodzącą z Chin. Zasięg i liczby dotyczące zachorowań, powikłań i zgonów jednoznacznie wskazywały na pandemię. Resentyment wobec lockdownów i różnych obostrzeń, do czego każdy ma prawo, nie powinien przekładać się na negowanie faktów – czytamy w uzasadnieniu

Źródło: Wprost
