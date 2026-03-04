Jest najnowszy sondaż partyjny. Wyborcy KO i PiS przeszli do konkurencji

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki nowego sondażu, który ujawnił, jak kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii w tym miesiącu. Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Ankietowani otrzymywali pytanie – co, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę (8 marca 2026 roku)?

Odpowiedzi, jakich udzielali, będą dla wielu zaskakujące. Eksperci z pracowni IBRiS w sondażu użyli metody CATI (wywiady telefoniczne, wspomagane komputerowo).

Jest najnowszy sondaż partyjny. Konfederacje walczą o wyborców

Wyniki najnowszego badania opinii publicznej, które „Rz” udostępniła w środę (4 marca), pokazują spadek poparcia zarówno dla Koalicji Obywatelskiej przewodniczącego Donalda Tuska, jak i partii Prawo i Sprawiedliwość prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To kolejno 30,1 proc. (pierwsze miejsce w sondażu) vs 22,1 proc. (drugie miejsce). W poprzednim miesiącu było to zaś 31,4 proc. – dla KO i 23,3 proc. – dla PiS.

Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka uzyskała tym razem 13,8 procent (miejsce trzecie), zaś kolejna – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,2 proc. (miejsce czwarte). Tym samym partia znalazła się poza podium – tak, jak poprzednim razem. Jej wynik jest jednak stabilny i może liczyć spokojnie na wejście do Sejmu – oczywiście gdyby wybory parlamentarne zostały ogłoszone w pierwszą niedzielę marca. Tak samo, jak Nowa Lewica Włodzimierza Czarzastego – 6,8 proc. (miejsce piąte).

Kto zajął ostatnie miejsce?

Co innego Polskie Stronnictwo Ludowe Władysława Kosiniaka-Kamysza – 4,2 proc. czy Partia Razem Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy (kolejno miejsca: szóste i siódme). Na ostatnim – ósmym – miejscu znalazła się zaś Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – 1,5 proc.

8,9 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosować. Reprezentatywna grupa dorosłych Polaków liczyła w tym badaniu 1073 osoby.

Czytaj też:

Kto lepiej sprawuje urząd i dba o interesy kraju? Polacy wybrali między Tuskiem i NawrockimCzytaj też:

Bomba atomowa w Polsce? Ten sondaż nie zostawia złudzeń