Duża zmiana w polskich szkołach? MEN reaguje na sondaż „Wprost”. „Ten postulat wybrzmiewa”

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy edukacja zdrowotna powinna stać się przedmiotem obowiązkowym. Obecnie obecność na zajęciach, które są realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jest dobrowolna. Uczestniczy w nich ok. 30 proc. uprawnionych uczniów.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa? MEN reaguje na sondaż „Wprost”

58 proc. badanych stoi na stanowisku, że nowy przedmiot, który trafił do polskich szkół 1 września 2025 r., powinien być obowiązkowy, a kolejne 13,6 proc. uważa, że taki scenariusz powinien się ziścić, jeżeli program zajęć zostałby okrojony o komponent dotyczący życia seksualnego. 20,1 proc. respondentów sprzeciwia się temu, aby edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. 8,3 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o komentarz do wyników naszego nowego sondażu. „Zaprezentowane wyniki sondażu pokazują, że większość respondentów dostrzega potrzebę wprowadzenia edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Jego celem jest przekazanie rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej wiedzy oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych” – podkreśliła Ewelina Gorczyca w komunikacie przesłanym redakcji „Wprost”.

Jak dodała rzeczniczka MEN, „stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej od początku było jasne – edukacja zdrowotna to przedmiot potrzebny i istotny”.

„Apelują o to organizacje pozarządowe oraz środowiska medyczne – w tym Naczelna Izba Lekarska. Również podczas spotkań z nauczycielami w ramach trasy informacyjnej Kierunek: Kompas Jutra wybrzmiewa postulat wielu nauczycieli, by ten przedmiot był obowiązkowy” – podsumowała Ewelina Gorczyca.

Kiedy więc można spodziewać się decyzji o ewentualnych zmianach, jeśli chodzi o sposób nauczania edukacji zdrowotnej? Czy stanie się przedmiotem obowiązkowym, a może zostaną wprowadzone korekty do jego programu? „Ostateczna decyzja dotycząca statusu przedmiotu oraz ewentualnych modyfikacji w podstawie programowej zostanie podjęta do końca marca” – przekazała rzeczniczka MEN.

