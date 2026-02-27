MEN szykuje rewolucję dla dzieci. Przełomowe zmiany od 2027 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało projekt ustawy ograniczającej dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. – Musimy działać zdecydowanie w obronie młodych osób – podkreśliła Barbara Nowacka.

Ogromne zmiany dla najmłodszych. MEN tłumaczy

Szefowa resortu edukacji tłumaczyła, że „niekontrolowany dostęp do internetu i telefonów sprzyja alienacji, agresji, depresji, a także zwiększa ryzyko kontaktu z cyberprzestępcami”.

Barbara Nowacka zaznaczyła, że zakaz dotyczyłby dzieci poniżej 15. roku życia i miałby wejść w życie od początku 2027 roku. Weryfikacja wieku miałaby się odbywać za pomocą Europejskiego Portalu Tożsamości Cyfrowej, który ruszy w grudniu, a nad przestrzeganiem zakazu czuwałby Koordynator Usług Cyfrowych.

Posłanka Monika Rosa dodała, że przepisy mają wymusić odpowiedzialność wielkich platform cyfrowych. – To nie chodzi o zakazy, lecz o to, by firmy, które zarabiają na naszych dzieciach, wzięły odpowiedzialność za swoje działania – mówiła. W ramach ustawy przewidziano także kary sięgające nawet 6 proc. obrotów platform, jeśli nie będą przestrzegały nowych zasad.

Polacy chcą zakazu mediów społecznościowych. Nowy sondaż

Wyniki sondażu przeprowadzanego dla „Wprost” przez agencję SW Research pokazują, że zdecydowana większość Polaków popiera pomysł wprowadzenia ograniczeń. Aż 62 proc. respondentów jest za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. 25,5 proc. żadnego zakazu nie chce, a 12,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Bardziej zakazu chcą kobiety (64,3 proc.) niż mężczyźni (59,2 proc.). Mimo wszystko, bez względu na płeć, opcja za zakazem wygrywa. Bez względu też na to, czy ankietowani pochodzą ze wsi, czy z miasta, czy mają wykształcenie wyższe, czy zawodowe, czy zarabiają mało, czy dużo – wszyscy w większości opowiadają się za tym, żeby młodym Polaków mediów społecznościowych zabronić.

Zakaz przegrywa tylko w jednej grupie. 47 proc. Polaków do 24 roku życia nie chce zakazu social mediów. Chociaż nawet i tutaj ponad 40 proc. zakaz popiera.

Czytaj też:

Uczniowie „przycinają komara” na lekcjach. Nauczyciele bezradniCzytaj też:

Podwyżki dla nauczycieli. Związkowcy chcą od szefowej MEN „pilnych zmian”