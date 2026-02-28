Zależność między wynikami uczniów i pensją nauczycieli. Kontrowersyjny pomysł pod lupą ekspertów

Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy przygotował Przewodnik po strategiach edukacyjnych. Zawiera on zestaw strategii oceniony na podstawie tysięcy badań. Każda z ocen składa się z trzech kryteriów: skuteczności, jeśli chodzi o postęp uczniów wyrażony w dodatkowych miesiącach nauki; kosztów wdrożenia, czyli jakie nakłady finansowe, organizacyjne i czasowe są potrzebne oraz wiarygodności dowodów – w jakim stopniu solidne i jednoznaczne są wyniki badań.

Jedną ze strategii, która została poddana analizie, jest stworzenie bezpośredniego związku między premiowaniem nauczyciela a wynikami jego uczniów. Ma to zachęcić do bardziej efektywnego nauczania i poprawić osiągnięcia. Są dwa warianty: trwały wzrost wynagrodzenia po poprawie wyników lub jednorazowa premia za wyższe wyniki testów w danym roku szkolnym. Czasem premiowani są poszczególni nauczyciele, a w innym wypadku całe zespoły pedagogiczne.

Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z wynikami uczniów. IBE PIB o wadach i zaletach rozwiązania

Jeśli chodzi o skuteczność tego rozwiązania, to średni wpływ systemów wynagradzania za wyniki jest niski i wynosi miesiąc postępu. Rzadko stosowano mechanizm polegający na zwrocie nagrody w przypadku spadku wyników uczniów poniżej poziomu. Wśród zagrożeń wymieniono, że nauczyciele mogą skupiać się tylko na wynikach z ocenianych testami obszarów. Prowadzi to do zawężenia podstawy programowej lub koncentracji na uczniach będących w pobliżu danego progu oceniania.

Według szacunków mediana kosztu wdrożenia tej strategii jest niska. Wiarygodność rozwiązana oceniono jako bardzo niską. Wnioski oparto na bardzo ograniczonej bazie dowodowej. Zidentyfikowano 47 badań spełniających kryteria włączenia do Przewodnika. Do tego znaczny odsetek badań nie został poddany niezależnej ewaluacji.

