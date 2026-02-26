Podwyżki dla nauczycieli. Związkowcy chcą od szefowej MEN „pilnych zmian”

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” w piśmie do Barbary Nowackiej odniósł się do otrzymanego pod koniec stycznia projektu rozporządzenia MEN ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz przebiegu tzw. konferencji uzgodnieniowej z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Negatywnie oceniamy proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego” – podkreślili na wstępie związkowcy.

Związkowcy piszą do szefowej MEN. Przestawili swoją listę żądań

„Uważamy, że stawki te winny być zwiększone o 15 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących” – dodali. „Forum-Oświata” domaga się „usunięcia dyskryminacyjnego przepisu, który uzależnia prawo do otrzymania dodatku za trudne warunki pracy od faktu zatrudnienia w szkołach, przedszkolach specjalnych, a nie od faktu pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą stosowne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.

Kolejne żądanie dotyczy z kolei „uwzględnienia sytuacji uprawniającej do otrzymywania przez nauczyciela dodatku za pracę w oddziałach dwujęzycznych także w przypadku, gdy nauczyciel ma w oddziale, w którym pracuje ucznia (uczniów), którzy nie posługują się językiem polskim nawet w stopniu komunikatywnym”.

„Forum-Oświata” domaga się „niezwłocznych działań” od Barbary Nowackiej

Związkowcy chcą też wprowadzenia trybie „pilnym” następujących zmian: uwolnienia dodatku za wysługę lat do poziomu 35 proc., wdrożenia nowego systemu wynagradzania opartego na powiązaniu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, wprowadzenia możliwości uzyskiwania przez nauczycieli 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i zdecydowanego podwyższenia kwoty, od której nauczyciel musi płacić 30 proc. podatek od osób fizycznych.

Na koniec stanowiska „Forum-Oświata” podsumowało, że „oczekuje od kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej niezwłocznych działań, które w zdecydowany sposób poprawią warunki pracy nauczycieli, w tym ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziale oraz maksymalnej liczby uczniów z orzeczeniami dotyczącymi specjalnych potrzeb edukacyjnych w oddziałach ogólnodostępnych”.

Czytaj też:

Kontrowersje wokół lekcji religii. MEN czeka trudna decyzjaCzytaj też:

Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Polacy dali MEN cenną wskazówkę. Sondaż dla „Wprost”