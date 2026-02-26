Kontrowersje wokół lekcji religii. MEN czeka trudna decyzja

Od nowego roku szkolnego (obejmującego przełom lat 2025 i 2026) uczniowie uczęszczają tylko na jedną godzinę religii tygodniowo.

W sprawie, która wywołała kontrowersje w środowiskach konserwatywnych (głównie katolickich – decyzja MEN krytykowana była m.in. przez wielu biskupów), zapadł nawet wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sąd uznał, że decyzja ministerstwa jest niezgodna z najwyższym aktem prawnym.

RPO – którym jest Marcin Wiącek – zwrócił się do resortu Barbary Nowackiej, przypominając, że ministerstwo edukacji narodowej powinno zachować odpowiednie okresy przejściowe oraz zapewnić ochronę praw nauczycieli religii – podaje Polska Agencja Prasowa.

Lekcje religii. RPO zwrócił się do MEN

PAP przypomina, że jeszcze w 2024 roku RPO ostrzegał, iż „zmniejszenie liczby godzin religii, niepoprzedzone działaniami dostosowawczymi i osłonowymi, może rodzić wątpliwości w kontekście zasady ochrony pracy”.

Z danych Stowarzyszenia Katechetów Świeckich wynika, że pracę w związku z ograniczeniem liczby zajęć lekcyjnych straciło więcej nauczycieli niż 10 tysięcy – a o tylu etatach informowało w komunikatach prasowych MEN.

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował też blisko dwa lata temu, że otrzymywał skargi od szkół, które miały zbyt mało czasu na wdrożenie nowych przepisów. Katecheci narzekali zaś, że nie mieli możliwości przekwalifikować się na czas, by móc od nowego roku uczyć innych przedmiotów.

Rzecznik Praw Obywatelskich o sytuacji katechetów. „Czują się dyskryminowani”

To, a także inne problemy które pojawiły się w wyniku zmian, prowadzić mają „do powstania w tej grupie zawodowej poczucia dyskryminacji, braku zrozumienia i niedoceniania ich pracy przez społeczeństwo, w szczególności przez władze państwa odpowiedzialne za politykę oświatową” – podkreślał Wiącek.

RPO po raz kolejny domaga się, by MEN odniosło się do kontrowersyjnej sprawy – podał 26 lutego (w czwartek) PAP.

