Jest decyzja ws. pieniędzy dla uczniów. Chodzi o dodatkowe 80 mln

O decyzji ministra finansów i gospodarki poinformował wiceszef MEN – Henryk Kiepura. Dzięki zmianom na uczniów czekało będzie dodatkowe 80 milionów złotych.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, negocjacje ws. rozpoczęły się od interwencji grupy posłów, którzy w interpelacji skierowanej do Barbary Nowackiej argumentowali, iż zmniejszenia środków na refundację wynagrodzeń dla młodocianych pracowników „stanowi ogromne zagrożenie dla całego systemu kształcenia zawodowego”.

Będzie dodatkowe 80 mln PLN dla uczniów

W imieniu ministerstwa edukacji narodowej nowe informacje ws. przekazał sekretarz stanu w MEN.

„Minister edukacji skierowała do ministra finansów i gospodarki pismo z prośbą o odblokowanie środków Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, argumentując, że decyzja o zmniejszeniu środków na ten cel niesie za sobą negatywne konsekwencje w postaci realnego ryzyka rozwiązywania przez pracodawców umów z młodocianymi pracownikami, co z kolei przełożyć się może na ograniczenie realizacji praktycznej nauki zawodu dla tysięcy uczniów. Stanowiłoby to naruszenie obowiązku nauki wynikającego zarówno z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisów prawa oświatowego i w konsekwencji mogłoby zagrozić bezpieczeństwu systemu edukacji zawodowej” – wskazał Kiepura w piśmie.

MEN zaznaczyło, że sprawa ta odbić może się nie tylko na szkołach i uczniach, ale także na samej gospodarce RP. Refundacje zachęcają bowiem pracodawców do oferowania młodym szkoleń.

Decyzja zapadła. MFiG wprowadzi zmiany

„Refundacja nie jest jedynie wsparciem dla pracodawców. Jest inwestycją państwa w kapitał ludzki, w stabilny i nowoczesny rynek pracy oraz w przyszłość polskiej gospodarki. Jej zablokowanie podważa sens kształcenia zawodowego w modelu dualnym, który zapewnia młodym ludziom naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, a pracodawcom możliwość kształtowania pracowników tak, by odpowiadali potrzebom nowoczesnych przedsiębiorstw” – podkreślał resort Nowackiej.

Kiepura przekazał, że wniosek MEN został pozytywnie rozpatrzony przez MFiG. Tym samym na refundacje trafi dodatkowe kilkadziesiąt milionów PLN.

Czytaj też:

Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Polacy dali MEN cenną wskazówkę. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Samorządowcy masowo zamykają szkoły? Nowacka zabrała głos