Nauczyciele napisali do Barbary Nowackiej. Alarm w sprawie reformy MEN
Licealiści, zdjęcie ilustracyjne
Licealiści, zdjęcie ilustracyjne
Na biurko szefowej MEN trafił list, pod którym podpisali się fizycy. Do gustu wyraźnie nie przypadła im projekt reformy, którą zaproponował resort.

Autorami listu otwartego są członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jak podkreślają fizycy (a wśród nich – nauczyciele), zmniejszenie liczby godzin przedmiotów rozszerzonych nie doprowadzi do niczego dobrego.

„Reforma powinna prowadzić do pogłębiania treści nauczania, a nie ich dalszego rozpraszania” – podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

Nauczyciele ostrzegają. Reforma MEN nie pomoże uczniom?

Ministerstwo edukacji narodowej postanowiło zredukować liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych. Fizycy skupili się na tych, które dotyczą ich działki – zmniejszono zajęcia dla umysłów ścisłych, co – według autorów listu – przełoży się na gorsze przygotowanie podopiecznych do kierunków technicznych czy przyrodniczych.

MEN – jak przypomniała stacja Polsat News – pracuje obecnie nad nowymi, ramowymi planami nauczania. Właśnie dlatego PTF zwróciło się do szefowej MEN – Barbary Nowackiej. Pod listem podpisał się profesor Stanisław Kistryn – członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reforma może utrudnić młodym dostanie się na wymarzone studia

Resort chce, by w przyszłości doszło do zredukowania liczby godzin przedmiotów rozszerzonych w szkołach ponadpodstawowych z 22 do 18. To oznacza, że – przykładowo – w czteroletnim liceum uczniowie zaliczą wyłącznie 120 godzin wybranych przez siebie zajęć lekcyjnych. Tymczasem – jak przypomniało środowisko fizyków – właśnie one mają tutaj znaczenie pierwszorzędne, bo wynik, jaki dany uczeń uzyska z nich na maturze, zadecyduje o jego przyszłości – o tym, czy dostanie się na wymarzony kierunek studiów na wybranym przez siebie uniwersytecie.

Zmniejszenie liczby godzin nauczania może – według autorów listu – utrudnić młodym zdobycie wymaganej wiedzy z przedmiotów takich jak: fizyka, matematyka czy nauki przyrodnicze.

