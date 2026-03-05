Pepco ostrzega przed błędem. „Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika”

Pepco wydało komunikat dotyczący wycofanych produktów: Kubków Fashion PLU 612751. Osoby, które dokonały zakupu, zostały poproszone o weryfikację w związku z wykryciem błędu w oznakowaniu niewielkiej części produktów. Firma podkreśliła, że „w wyniku pomyłki doszło do nieprawidłowego oznaczenia części kubków znakami graficznym, informującymi o możliwości ich użytkowania w kuchence mikrofalowej oraz zmywarce”.

Pepco alarmuje o pomyłce. Tego produktu nie można używać w ten sposób

„W rzeczywistości produkty te nie są przeznaczone do stosowania ani w kuchence mikrofalowej, ani w zmywarce. Użytkowanie ich w ten sposób może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika (ryzyko oparzenia się) z uwagi na nagrzewanie się złotych elementów w kuchence mikrofalowej” – wyjaśniło Pepco.

Piktogramy znajdują się na spodzie kubka i powinny być przekreślone. Firma poprosiła klientów o zwrot produktów, że jeżeli posiadają kubek z błędnym oznakowaniem. Można tego dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Takiej osobie zostanie wówczas przekazana pełna kwota za zakupiony towar. Paragon nie jest wymagany.

