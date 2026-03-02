MEN szykuje kolejną rewolucję w polskich szkołach? „Nie ma powrotu”

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej jeżdżą po kraju w ramach akcji informacyjnej na temat reformy Kompas Jutra 2026. Jak poinformowała Katarzyna Lubnauer, jedno z częściej pojawiających się pytań dotyczy zniesienia obowiązkowych prac domowych w polskich szkołach.

– Jeszcze raz chciałabym zaapelować do wszystkich nauczycieli: zadajemy prace domowe. Bardzo ważne jest też, żeby uczeń otrzymał informację zwrotną. Informacja zwrotna to jest jedna z najlepszych strategii edukacyjnych, która daje jedne z największych skutków. Uczeń dostaje informację, co zrobił dobrze, co zrobił źle, co musi poprawić, nad czym popracować. To jest wręcz obowiązkiem nauczyciela i tak to jest wpisane w rozporządzeniu – powiedziała wiceszefowa MEN na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Stanowczy komunikat MEN

Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że w przypadku prac domowych pojawia się pytanie o to, w jakim stopniu uczniowie samodzielnie je wykonali. – Musimy też zdać sobie sprawę, że oceny powinno stawiać się tylko za to, co jest samodzielną pracą ucznia. A powiedzmy szczerze, że praca domowa zwykle bywa wynikiem pracy sztucznej inteligencji a czasami całej rodziny – kontynuowała wiceszefowa MEN w programie „Sygnały Dnia”.

Katarzyna Lubnauer została także zapytana, czy należy spodziewać się zmian w obecnie panujących zasadach. – W tej chwili czekamy na rekomendacje ze strony zespołu ekspertów. Na pewno nie ma powrotu do stanu sprzed zmian – zadeklarowała.

Prace domowe w polskich szkołach. Jakie zmiany wprowadziło MEN?

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

