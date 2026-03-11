Ta ocena zniknie z polskich szkół? Jasny komunikat MEN

Barbara Nowacka wzięła udział w VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka pt. „Prawa człowieka do dobrostanu”, która odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z poruszonych wątków była ocena z zachowania w polskich szkołach, którą szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej określiła jako „przeżytek”. Czy w słowach Nowackiej należy doszukiwać się drugiego dna? Czy oceny z zachowania zostaną zlikwidowane?

Oceny z zachowania do likwidacji? Jasny komunikat szefowej MEN

– Nie, nie znikną – powiedziała stanowczo Barbara Nowacka na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia. Jak dodała minister edukacji, zmian nie będzie ze względu na potrzebę stabilizacji systemu, a także opinie nauczycieli, którzy deklarują, że to narzędzie im się przydaje. – Ocena z zachowania, w takim kształcie, występuje w dwóch krajach: w Polsce i na Białorusi. To nie jest dobre towarzystwo – zaznaczyła jednocześnie szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Barbara Nowacka dodała także, że zauważalne jest „pewne wyzwanie związane z tą oceną”. – Ocena z zachowania bardzo często uderza w chłopców i powoduje pewną nierówność edukacyjną: chłopców względem dziewczynek – kontynuowała minister edukacji.

– Pytanie teraz, w jaki sposób nauczyciele tej oceny używają. Dlatego (organizowanych jest – red.) bardzo wiele konferencji, w których też chętnie uczestniczę, dlatego (odbywają się – red.) również spotkania naszych kuratorów. Ale właśnie dlatego, że nauczyciele mają dosyć niepewności i zmian, póki system nie jest ustabilizowany i gotowy, kolejnej zmiany nie będzie. Nauczyciele mogą tej oceny używać w sposób bardzo przemyślany i potrafią to robić – podsumowała wątek Barbara Nowacka.

