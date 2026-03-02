Płace nauczycieli mają wzrosnąć jeszcze w 2026 r. Znamy stawki

Projekt tzw. rozporządzenia płacowego MEN 22 stycznia 2026 r. trafił do konsultacji publicznych. Z Rządowego Centrum Legislacji wynika, że od tego czasu nie zaszły żadne zmiany w tej kwestii. W 2025 r. projekt do konsultacji trafił 5 lutego, a Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie płacowe w połowie marca. Tegoroczne rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o trzy proc. wobec poprzedniego roku.

Wyrównanie ma nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi o podwyżce, ale środowiska nauczycielskie podkreślają, że to jedynie waloryzacja. Realnie pensje wzrosną od 151 do 186 złotych brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania.

Podwyżki dla nauczycieli 2026 r. MEN odpowiada na krytyczne uwagi

W połowie lutego odbyło się spotkanie kierownictwa MEN z oświatowymi związkami zawodowymi ws. płac. Nowacka podzieliła opinię o konieczności zmian w wynagradzaniu nauczycieli dla zapewnienia adekwatnego poziomu płac do ich zadań i roli społecznej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśliło, że „trwają prace nad mechanizmem systematycznego wzrostu płac, rozliczaniem nadliczbowych godzin oraz w zakresie postępowań dyscyplinarnych”.

ZNP zażądało, aby podwyżka wyniosła 15 proc. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego propozycja MEN „nie odzwierciedla realnego wzrostu kosztów życia oraz inflacji odczuwanej w gospodarstwach domowych”, „nie zapewnia konkurencyjności zawodu nauczyciela wobec innych grup zawodowych o podobnych kwalifikacjach” oraz „nie realizuje oczekiwań środowiska nauczycielskiego dotyczących realnej poprawy sytuacji finansowej”.

