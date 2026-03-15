Wypadek na tankowcu. Ranny Polak

Portugalska marynarka wojenna musiała przeprowadzić ewakuację członka załogi tankowca z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. W wyniku wypadku na pokładzie, Polak doznał poważnego urazu nogi.

– Ratownicy niezwłocznie udali się śmigłowcem na statek Venture Creole pływający pod banderą Liberii po zgłoszeniu przez dowództwo jednostki alertu dotyczącego rannego członka załogi – przekazał Polskiej Agencji Prasowej sierżant Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej Portugalii w Ponta Delgada.

Ranny 37-letni Polak. W akcji śmigłowiec

Okazało się, że poszkodowanym był 37-letni Polak. Ranny został w sobotę w godzinach popołudniowych „przetransportowany śmigłowcem na lotnisko Lajes na wyspie Terceira, skąd trafił do szpitala” – dodał przedstawiciel portugalskiej marynarki wojennej.

Tankowiec, na którym przebywał ranny Polak znajdował się około 1240 kilometrów na południowy zachód od brzegów Terceiry.

Poważny uraz nogi po wypadku na pokładzie tankowca

Po tym, jak poszkodowany trafił na ląd, przewieziono go karetką azorskiej obrony cywilnej do placówki medycznej.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, Polak miał doznać poważnego urazu nogi, w wyniku którego będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny.

