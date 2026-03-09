„Religijny” problem MEN? Rodzice się skarżą. Resort Nowackiej reaguje

Jak podaje „Wyborcza”, społecznicy są zasypywani pismami od rodziców w sprawie uporządkowania kwestii dotyczącej rekolekcji. Jeden z nich poinformował, że w szkole jego dziecka wielkopostne rekolekcje są organizowane podczas lekcji, a dzieci, które w nich nie uczestniczą, zamiast mieć standardowe zajęcia, mają spędzać czas w świetlicy.

Religijny „problem” polskiej szkoły. Nowy komunikat MEN

Fundacja Wolność od Religii informuje, że uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, powinni mieć zajęcia zgodnie z planem. Podkreślono, że dyrektor szkoły nie organizuje rekolekcji, prawo do zwolnienia z lekcji na rekolekcje ma uczeń, który chodzi na religię; uczniowie, którzy nie chodzą na religię, nie mogą być zwolnieni z lekcji, a jednocześnie uczeń, który chodzi na religię, nie ma obowiązku brać udziału w rekolekcjach. Co więcej, nauczyciele nie mają obowiązku opieki nad uczniami, którzy uczestniczą w praktykach religijnych poza terenem szkoły, a dyrektorzy nie powinni współorganizować rekolekcji na terenie szkoły.

Głos w sprawie zabrało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak przekazało biuro prasowe w komunikacie dla „Wyborczej”, zasady i termin rekolekcji to „przedmiot ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą”. Jednocześnie zaznaczono, że resort nie otrzymał sygnałów świadczących o problemie w organizacji zajęć podczas rekolekcji i dodano, że „w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”.

„Samo rozporządzenie nie zawiesza ponadto zajęć edukacyjnych w trakcie rekolekcji, a jedynie daje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych uczniom uczęszczającym na lekcje religii” – czytamy w wiadomości od biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

