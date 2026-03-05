MEN chce zmian w szkołach podstawowych. Znamy szczegóły

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, członkowie wysokiej izby Parlamentu głosowali „za” przyjęciem poprawki dotyczącej ustawy o prawie oświatowym.

Komisja edukacji i kolejna – samorządu terytorialnego i administracji państwowej – zaproponowały, by to od pozytywnej opinii kuratora oświaty zależało ostatecznie, czy w budynku szkoły podstawowej na terenie danej gminy prowadzone będą mogły być innego rodzaju aktywności. Jeśli jest to podstawówka o profilu artystycznym, wydać będzie mogło ją Centrum Edukacji Artystycznej.

Senat odesłał tym samym projekt do izby niższej – Sejmu – pod kolejne głosowanie. Jeśli nowelizacja ustawy zostanie zatwierdzona, trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Jej wejście w życie zależało będzie wtedy wyłącznie od jego podpisu.

Szczegóły sprawy. Co zmieni nowelizacja?

Dzięki nowym przepisom przedstawiciele samorządów będą mogli wykorzystywać szkoły do innych działań publicznych, m.in. opieki nad dziećmi do lat trzech, kursów dla dorosłych, działań kulturalnych czy prozdrowotnych – z jednym jednak zastrzeżeniem, o ile nie utrudni to funkcjonowania szkoły.

Ponadto – w trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych – będzie można tworzyć podstawówki obejmujące tylko część klas oraz szkoły filialne, podporządkowane większej szkole. Samorządy będą mogły też łatwiej przekształcać placówki edukacyjne w filie i łączyć je w zespoły.

W szkołach zaś, do których uczęszcza niewielu uczniów (do 70 osób) będzie można organizować świetlice – w tym m.in. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Nowelizacja powodowałaby ponadto, że kuratorzy mieliby nowe zadania – angażowaliby się w zmianę obwodu szkoły, jej likwidację lub przekształceniu oraz wprowadzali obowiązek konsultacji społecznych przy ewentualnej likwidacji danej placówki.

