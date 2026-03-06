Zaginęła Magdalena Matyjka. Jest dobrze znana widzom polskich seriali

Występowała między innymi w produkcjach „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Barwy Szczęścia”, „Komisarz Alex” oraz „Pierwsza Miłość”. Poza pracą przed kamerą brała udział także w produkcjach filmowych jako kaskaderka. Pojawiała się również w reklamach.

Zaginęła Magda Matyjka

Kobieta w środę wyszła z domu znajdującego się przy ulicy Iwaszkiewicza na wrocławskich Wojszycach. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Według informacji przekazanych przez bliskich, ostatni raz widziano ją w środę wieczorem na południu miasta.

– Ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia, w okolicach alei Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się granatowym Oplem Corsą. Od wczoraj trwają poszukiwania policji – mówi mąż zaginionej kobiety, cytowany w mediach społecznościowych przez profil Wrocławski Reporter.

– Madziu wróć do nas! Kochamy Ciebie i czekamy – apeluje małżonek zaginionej. – Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje proszę o informowanie policji lub rodzinę pod numerem telefonu: 508507755 – dodaje.

Rysopis zaginionej Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka ma około 160 centymetrów wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w spodnie jeansowe i czerwony sweter. Miała przy sobie dużą torbę.

Jej znakiem szczególnym są piegi widoczne w okolicach nosa.

Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z policją lub rodziną zaginionej.

