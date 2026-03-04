Nowy program nauczania religii w szkołach. Biskupi zdecydowali

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski (którego szefem jest jezuita – ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy KEP) poinformowało, że podczas posiedzenia KWK KEP w Warszawie członkowie komisji zatwierdzili nowy program dotyczący lekcji religii.

Oto szczegóły.

KEP zatwierdził nowy program nauczania religii. Biuro prasowe opublikowało komunikat

Co znalazło się w nowym „Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”? Po obradach komisji wychowania katolickiego (którym przewodniczył biskup Wojciech Osial) na stronie KEP-u przedstawiciele Episkopatu opublikowali komunikat prasowy.

Jak czytamy, został on opracowany „zgodnie z obowiązującą «Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce» z 2025 roku”. „Jego głównym celem jest przekazanie rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat religii rzymskokatolickiej i chrześcijaństwa oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich rozumienia, interpretacji i odnoszenia do współczesnych wyzwań” – poinformował ks. Tomasz Kopiczko, sekretarz KWK KEP.

Na obradach przyjęto uchwałę, zgodnie z którą podręczniki zgodne z nową podstawą programową obowiązywały będą 1 września 2027 roku w grupach przedszkolnych, klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, klasach I szkół ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia). Natomiast od dnia 1 września 2028 r. – w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej oraz w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia). Zaś od dnia 1 września 2029 r. w klasach III szkoły podstawowej, w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia). Na końcu natomiast pozostawiono klasy IV w szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach), klasy V w technikach oraz w szkołach branżowych II stopnia – od 1 września 2030 r.

