Biskupi odprawili msze w intencji osób wykorzystanych seksualnie. „Nie wolno milczeć”

Trwa Wielki Post, który rozpoczął się w Środę Popielcową (18 lutego). W piątek (20 lutego), w wielu miastach, biskupi odprawili zarówno msze, jak i Drogi Krzyżowe w intencji ofiar wykorzystania seksualnego.

W stolicy Małopolski za pokrzywdzonych modlił się przykładowo kardynał Grzegorz Ryś (metropolita krakowski). Na Podlasiu natomiast arcybiskup Józef Guzdek.

Metropolita białostocki podkreślił, że nadużycia tego rodzaju „to nie jest problem tylko i wyłącznie duchownych”. Zachęcał też zebranych w archikatedrze, by zgłaszali przypadki przestępstw. – To jest nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność. Posiadając wiedzę o wyrządzonej krzywdzie, nie wolno milczeć! – zaznaczył.

„Chcemy, by Zranieni mogli poczuć, że ich bolesne doświadczenie nie jest ignorowane”

W sprawie inicjatywy modlitewnej KEP wydał komunikat.

„W pierwszy piątek Wielkiego Postu, 20 lutego bieżącego roku, Kościół katolicki w Polsce przeżywa Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podczas którego modlono się za osoby skrzywdzone” – wskazało biuro prasowe. Przewodniczył mu biskup Marek Marczak – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

„Dzień modlitwy i solidarności jest po to, by zatrzymać się przy osobach skrzywdzonych i powiedzieć każdej z nich: nie jesteś sama, nie jesteś sam. Chcemy, by Zranieni mogli poczuć, że ich bolesne doświadczenie nie jest ignorowane, i że mają w nas wsparcie – nawet jeśli nigdy o nim nie opowiedzieli” – tymi słowami delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży – arcybiskup Wojciech Polak – zwrócił się do wiernych Kościoła katolickiego.

facebookCzytaj też:

Pierwszy taki proces w polskim Kościele. Biskup: Paradoksalnie za gorliwość jestem oskarżonyCzytaj też:

MEN nie odrobiło „zadania domowego”? Seria włamań na konta nauczycieli