Taki majątek ma Przemysław Czarnek. Jeden szczegół zwraca uwagę

W zeszłorocznym dokumencie (tegoroczne oświadczenia mają zostać opublikowane w ciągu kilku tygodni) widnieje zaledwie kilka pozycji. To 15 tys. zł oszczędności oraz 5-procentowy udział w spadku obejmującym część domu, działki i mieszkania o łącznej wartości 60 tys. zł.

Poza tym Czarnek nie wykazał żadnego majątku — nie posiada domu, mieszkania ani samochodu wartego więcej niż 10 tys. zł. Ma natomiast kredyt we frankach szwajcarskich, z którego do spłaty pozostało niespełna 75 tys. franków, oraz pożyczkę z Sejmu, gdzie do oddania zostało około 20 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że oszczędności kandydata PiS na premiera są niższe niż jego przeciętne miesięczne zarobki. W 2024 roku Czarnek zarobił bowiem ponad 260 tys. zł, czyli ponad 20 tys. zł miesięcznie.

Na tę kwotę złożyło się 126 tys. zł z tytułu diety i uposażenia poselskiego, ponad 100 tys. zł przychodów z praw autorskich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz niemal 35 tys. zł z European Central Academy.

