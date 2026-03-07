Braun i Korwin-Mikke w ambasadzie Iranu. „Teheran – Warszawa – wspólna sprawa!”

Szef Konfederacji Korony Polskiej stawił się w ambasadzie Iranu, gdzie złożył wpis w księdze kondolencyjnej, wystawionej po śmierci Alego Chameneiego. Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki Iranu został zabity w amerykańsko-izraelskim ataku z ubiegłego tygodnia.

Grzegorz Braun w ambasadzie Iranu w Warszawie. Złożył kondolencje

„Niniejszym składam moje szczere kondolencje z powodu tragicznej śmierci waszego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego” – pisał polski polityk. Jeszcze w budynku ambasady podkreślał, że między Polską i Iranem występują „istotne odmienności”, ale jednocześnie łączy je „wiele uniwersalnych zasad, które w stosunkach międzynarodowych zakazują stosowania agresji i morderstwa jako narzędzi rozwiązywania sporów”.

„Haniebne tchórzliwe i podstępne zamordowanie waszego przywódcy wraz z jego najbliższą rodziną stanowi nie tylko akt nikczemnego pogwałcenia tych zasad, ale jest także przejawem upadku cywilizacyjnego i osobistego zdziczenia, tych którzy takiego aktu się dopuścili” – pisał Braun.

Braun i Korwin-Mikke w ambasadzie Iranu

„Niepodległość państw, suwerenność i bezpieczeństwo wolnych narodów drogie powinny być wszystkim, także nam, Polakom” – podkreślał. – I w tym duchu wznoszę hasło: Teheran – Warszawa – wspólna sprawa! – podsumował kontrowersyjny polityk. Warto odnotować, że tego samego dnia ambasadę Iranu odwiedził też inny polityk skrajnej prawicy, Janusz Korwin-Mikke.

„Odwiedziłem dziś ambasadę Iranu w Warszawie, aby złożyć podpis w księdze kondolencyjnej w związku ze śmiercią irańskiego przywódcy – ajatollaha Aliego Chameneiego” – przekazał w mediach społecznościowych.

