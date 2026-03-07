Zdrajca w partii Kaczyńskiego? Tajemniczy wpis weteranki Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński próbuje uporać się z poważnymi tarciami wewnątrz PiS. Zakazał politykom swojego ugrupowania wzajemnej krytyki w mediach, a nieposłusznych ukarał partyjnym sądem dyscyplinarnym. Chce też pogodzić zwaśnione stronnictwa harcerzy i maślarzy, przedstawiając wspólnego kandydata na premiera. Nazwisko mieliśmy poznać właśnie w sobotę 7 marca.

Przed konwencją PiS. Beata Mazurek pisze o zdrajcy w partii

Tymczasem doświadczona polityk Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zamieściła w sieci niepokojący wpis. Porusza w nim temat zdrady, a moment zamieszczenia wiadomości i jej temat sugerują wyraźnie, że chodzi o kogoś z jej własnej partii. „Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził – zrobi to znowu” – pisała w piątek 6 marca.

Internauci komentujący wpis byłej rzeczniczki prasowej PiS i wicemarszałek Sejmu VIII kadencji zachodzą w głowę, kogo mogła mieć na myśli. Wirtualna Polska twierdzi, że polityk mogło chodzić o Jakuba Banaszaka, 35-letniego Chełma, który pojawia się wśród potencjalnych faworytów prezesa PiS. Zwracają uwagę, że oboje reprezentują Lubelszczyznę i nie pałają do siebie sympatią.

Kim jest Jakub Banaszek?

Banaszek zaczynał w stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci” związanym z Platformą Obywatelską, następnie angażował się w działania Polski Razem, a później Porozumienia Jarosława Gowina. Współpracował z rządem Mateusza Morawieckiego, by w 2018 r. zostać kandydatem PiS na prezydenta Chełma.

W czerwcu 2021 zrezygnował z członkostwa w Porozumieniu, a we wrześniu tego samego roku znalazł się wśród założycieli stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest doradcą prezydenta Karola Nawrockiego. Beata Mazurek z kolei dokończyła kadencję europosłanki i nie wystartowała w kolejnych wyborach europejskich. W 2025 została powołana na funkcję prezesa Lubelskich Dworców, spółki kontrolowanej przez samorząd województwa lubelskiego.

