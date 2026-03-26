Naukowcy ujawnili słabość pluskiew. Panicznie się tego boją

Wszyscy ci, którzy kiedykolwiek przywieźli ze sobą do domu pluskwy, doskonale wiedzą, jak trudno jest się pozbyć z domu tych nieproszonych gości.

Jak wykazały badania, pluskwy unikają wody oraz mokrych powierzchni – reagują na nie wręcz panicznie. Wynika to przede wszystkim z ich budowy.

Budowa pluskiew podpowiedzią na ich zwalczanie

I to właśnie budowę pluskiew naukowcy postanowili wziąć pod lupę. Wpadli na pewien trop, który może się okazać przydatny w tworzeniu nowych metod zwalczania tych maleńkich insektów.

Pluskwa ma bardzo płaskie ciało oraz małe otwory oddechowe, które znajdują się po bokach odwłoka. – Jeśli fizycznie zetknie się z powierzchnią wody, może zostać do niej przyklejona, co blokuje jej otwory oddechowe – wyjaśnił autor badania, Dong Hwan Choe. Płynie z tego następujący wniosek – woda może okazać się sprzymierzeńcem w walce z pluskwami. Odkrycie naukowców stanowi ciekawy materiał wyjściowy do opracowania nowych metod zwalczania tych pasożytów.

Jak w praktyce możemy wykorzystać wiedzę naukowców? Jedna z ich wskazówek dotyczy kąpieli tuż po powrocie do domu. W ten sposób pozbędziemy się pluskiew, które przypadkowo mogłyby znajdować się na naszym ciele. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy podróżowaliśmy komunikacją miejską lub pociągami. – Oczywiście pluskwy w pokoju i na łóżku będą wymagały innych metod – powiedział Dong Hwan Choe.

Podsumowanie prac naukowców zostało opublikowane na łamach czasopisma „Journal of Ethology”.

Czego boją się te insekty?

Jeśli jednak nie udało nam się uniknąć problemu i już zmagamy się z pluskwami, w miejscach, w których się znajdują, możemy umieszczać wilgotne ściereczki lub pojemniczki z wodą. Warto przy tej okazji wspomnieć, że do kryjówek najczęściej wybieranych przez te insekty należą między innymi ramy łóżek, gniazdka oraz listwy przypodłogowe.

Innym skutecznym i często polecanym rozwiązaniem jest wykorzystanie liści orzecha włoskiego. Wystarczy wsunąć kilka sztuk pod materac lub w szczeliny przy łóżku – zawarte w nich substancje takie jak juglon skutecznie odstraszają owady. Pluskwy znikają a my zyskujemy spokojny sen bez swędzących pogryzień.

Same domowe sposoby mogą jednak nie okazać się w stu procentach skuteczne – mogą jedynie pomóc w procesie pozbywania się pluskiew. Problem ten bowiem często wymaga sięgnięcia po pomoc ze strony profesjonalistów zajmujących się zwalczaniem pluskiew.

Jak uniknąć przywiezienia pluskiew do domu? O tym warto pamiętać

Stwierdzenie, że walka z pluskwami zwykle jest długa i mozolna nie jest niczym zaskakującym. Szczególnie podczas podróży powinniśmy zwrócić uwagę na pewną ważną kwestię, dzięki której zmniejszymy ryzyko przywiezienia ze sobą domu niechcianych pasażerów na gapę.

Eksperci radzą, by bagaże umieszczać w... łazienkach. Dlaczego? Bo insekty nie są w stanie wspinać się po gładkich powierzchniach. Wstawienie walizki do łazienki utrudni im przedostanie się do jej wnętrza i tym samym przetransportowanie insektów do domu. Przestrzeń pod łóżkiem jest natomiast najgorszym miejscem, gdzie można włożyć bagaż – wkładając go tam dosłownie podstawiamy go pluskwom.

Czytaj też:

Krwiopijcze owady zaatakowały osadzonego. Policja zabrała głosCzytaj też:

Ten zapach w sypialni może oznaczać pluskwy. Większość osób go ignoruje