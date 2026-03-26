Pobierała im krew do badań i nic o tym nie wiedzieli? Skandal w polskim szpitalu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez krakowską Prokuraturę Okręgową, do incydentów miało dochodzić w Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II w Krakowie. Do śledczych trafiło zawiadomienie złożone przez dyrektora placówki.

Lekarka miała pobierać krew bez wiedzy i zgody pacjentów

Wynika z niego, że jedna z pracujących tam lekarek miała pobierać od pacjentów krew – nie uzyskując od nich zgody. Pacjenci mieli nie mieć świadomości udziału w badaniach. Medyczka miała również fałszować dokumentację medyczną. Nieprawidłowości miały zachodzić na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka krakowskiej prokuratury, „z treści przekazanych dokumentów wynika, że jeden z lekarzy mógł prowadzić na oddziale badania bez wiedzy i zgody pacjentów, w tym pobierać od nich krew celem dalszego wykorzystania, a ponadto fałszować dokumentację medyczną pacjentów oraz podrabiać ich podpis”.

Służby przesłuchują teraz pacjentów, którzy mogli uczestniczyć w eksperymencie medycznym wspomnianej lekarki. Zabezpieczono już ich dokumentację oraz dokumentację projektu badawczego. Dyrektor krakowskiej placówki i lekarze pracujący na oddziale neurologicznym zostali już przesłuchani.

Pacjenci nie wiedzieli o badaniach?

Jak wynika z dotychczasowego śledztwa, część pacjentów nie była informowana o celu pobierania krwi. Nie uzyskiwano od nich także zgody na udział w badaniach. Część wpisów w dokumentacji medycznej związane z wizytami pacjentów w poradni neurologicznej po ich pobycie w szpitalu również budzi wątpliwości.

Jak dotąd nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.

Wychwycili, że lekarz użył sztucznej inteligencji. Szpital komentuje aferęCzytaj też:

Szpitalna afera w Warszawie. Paulina Holtz ujawnia nowe fakty