Polacy źle życzą Orbanowi. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jakiej przyszłości Polacy chcieliby dla Węgier i Viktora Orbana? Odpowiedź przyniósł sondaż SW Research dla Onetu. W związku z nadchodzącymi wyborami na Węgrzech zapytano w naszym kraju o tego polityka. „Czy chciał(a)byś zwycięstwa Viktora Orbana w zbliżających się wyborach na Węgrzech?” – dociekali ankieterzy.

Sondaż. Polacy nie chcą Viktora Orbana u władzy

Jedynie 29,2 proc. pytanych odpowiedziało, że tak. Aż 49,2 proc. odpowiedziało przecząco. Niezdecydowanych, którzy wskazali na opcję „trudno powiedzieć”, było 21,6 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 25 marca 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Zażarta walka przed wyborami na Węgrzech

Jak pokazują sondaże z Węgier, życzenie tej największej grupy Polaków może się spełnić. Przed wyborami parlamentarnymi, które zaplanowano na 12 kwietnia, Fidesz Viktora Orbana traci sporo do konkurentów.

Z badania pracowni Median dla portalu HVG wynika, że opozycyjna partia TISZA może liczyć na 46 proc. głosów. Fidesz Viktora Orbana to z kolei 30 proc. poparcia. Wątpliwości jednak pozostają, ponieważ Instytutu Nezopont o prorządowych sympatiach w swoim sondażu daje Orbanowi 46 proc. poparcia, kiedy TISZA ma 40 proc. głosów.

Kampania wyborcza na Węgrzech ma burzliwy przebieg, a w przestrzeni publicznej pojawiają się poważne oskarżenia o nieczyste chwyty. Opozycja zarzuca służbom specjalnym ingerowanie w walkę polityczną i uderzenie w informatyczne zaplecze partii TISZA. Peter Magyar powołał się na śledztwo portalu Direkt36, sugerujące działania wymierzone w jego partię.

