MEN planuje zmiany. To ma być inna szkoła niż dziś

Podczas spotkania z nauczycielami w Nowym Dworze Gdańskim, ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w systemie oświaty. Chodzi o reformę pod nazwą Kompas Jutra, przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przed spotkaniem z nauczycielami z województwa pomorskiego ministerka zorganizowała konferencję prasową, na której mówiła o powodach i celach reformy. – Polska szkoła potrzebuje zmiany, dostosowania się do wyzwań XXI wieku – podkreśliła.

Jak zaznaczyła, celem reformy jest stworzenie szkoły, która będzie uczyć na wysokim poziomie, ale jednocześnie lepiej przygotuje młodych ludzi do dorosłego życia.

Wiedza to za mało. Liczą się umiejętności

Barbara Nowacka zwróciła uwagę, że same dobre oceny i wiedza teoretyczna nie wystarczą. Powołała się na badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, które pokazały, jakie umiejętności będą najważniejsze w przyszłości. – Jedną z najważniejszych kompetencji jest sprawczość oraz siła młodego człowieka i umiejętność pokazania, że coś potrafi zrobić, a nie tylko posiadanie wysokiej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętność jej praktycznego zastosowania – powiedziała ministra.

Podkreśliła też znaczenie umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie i porozumiewania się z innymi.

Zdaniem szefowej resortu edukacji planowane zmiany nie są rewolucją, ale to „dobre praktyki nauczycielskie wykorzystane i upowszechnione”.

Więcej swobody dla szkół i nauczycieli

Ministra zaznaczyła, że w wielu polskich szkołach takie podejście już działa – tam, gdzie jest dobra współpraca samorządu, dyrekcji i nauczycieli. – Chcę, żeby te najlepsze praktyki były obecne w całej Polsce, żeby wyrównać szanse, a tam, gdzie jeszcze ich nie ma, dodać szkołom siły, oddechu i przestrzeni, a nauczycielom autonomii i sprawczości – powiedziała.

– Polska szkoła musi być najlepsza na świecie – podkreśliła Nowacka. Jak dodała, ma to być szkoła wymagająca, ale jednocześnie wspierająca uczniów.

Tydzień projektowy i nauka przez doświadczenie. Szykuje się reforma

Jedną z zapowiadanych nowości będzie tydzień projektowy. W tym czasie uczniowie nie będą mieli tradycyjnych lekcji, lecz zajmą się wspólnym projektem łączącym różne przedmioty. Kolejną zmianą ma być tak zwane doświadczenie edukacyjne.

– W praktyce oznacza to, że nie tylko uczymy się o czymś, ale patrzymy i sprawdzamy, jak to działa – wyjaśniła ministra. Jako przykład podała zajęcia z edukacji zdrowotnej, podczas których uczniowie mogliby wziąć udział w posiedzeniu rady miasta, a następnie je opisać lub odegrać.

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jest planowana do wdrożenia od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach i w klasach I oraz IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 – w klasach I szkół ponadpodstawowych. Reforma przewiduje też zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego, między innymi odejście od obowiązku opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez kuratorów oświaty oraz zwiększenie dotacji na podręczniki.

Resort edukacji zapowiedział, że trasa informacyjna „Kierunek: Kompas Jutra” obejmie wszystkie województwa. Szczegóły reformy są dostępne na stronie reforma26.gov.pl.

