Tusk o „zakutych łbach”. Były szef MEN poczuł się wywołany do tablicy

– Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to: że pieniądze dla Niemców. Postaram się to wytłumaczyć, najprościej jak potrafię. Patrzcie mi na usta: 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? – powiedział w nagraniu Donald Tusk.

Politycy PiS odpowiadają Tuskowi ws. „zakutych łbów”. „Przestań Polaków traktować jak idiotów”

Na opublikowane w mediach społecznościowych wideo odpowiedział Przemysław Czarnek. „Myślę, że tym swoim kulturalnym zwrotem – zakute łby – możesz obejmować także mnie. Tak mniemam. I dlatego Ci odpowiem.... Posłuchaj zakutego, polskiego łba, proniemiecki kretynie. To nie jest 20 mld dla huty Stalowa Wola, tylko nieuczciwa, niemiecka pożyczka. Przestań Polaków traktować jak idiotów. Nie naśladuj ‘historyka’ Friedricha” – napisał były szef MEiN.

Reakcji na słowa Tuska było więcej. „Donaldzie, niech ci asystent przetłumaczy, co tu napiszę: Huta Stalowa Wola. Za Tuska. Częściowo sprywatyzowana w ręce Chińczyków. Za PiS. Uratowana i dofinansowana. Dotarło?” – skomentował Mateusz Morawiecki. „Tylko łeb zakuty w niemiecki hełm nie rozumie, że wyprzedaż HSW Chińczykom nie była ratunkiem dla Huty, tylko gwoździem do jej trumny” – wtórował mu Mariusz Błaszczak.

Donald Tusk o „zakutych łbach” w Stalowej Woli. Premierowi odpowiedział prezydent Nadbereżny

Szefowi rządu odpowiedział również wybrany z list PiS prezydent Stalowej Woli. Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że „premierowi nie wypada obrażać własnych obywateli, nawet jeśli ma inne poglądy i słyszy krytykę”. Dodał, że „urząd zobowiązuje, a słowa ważą więcej niż emocje”. Włodarz miasta również nawiązał do „pierwszych rządów Tuska, niespełnionych obietnic, dramatu zwolnień, prywatyzacji oraz braku perspektyw i zamówień”. „Bez nienawiści i pogardy” – apelował Nadbereżny.

W sobotę 21 lutego w Stalowej Woli odbyła się kolejna debata PiS z cyklu „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0”. Była ona poświęcona m.in. propozycjom zmian w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Politycy PiS krytykowali Mechanizm pożyczkowy programu SAFE wskazując na zagrożenia z nim związane. Prawica oburzyła się również słowami kanclerza Niemiec Merza, który pomylił się i powiedział w związku z czwartą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że konflikt trwa dłużej niż II wojna światowa.

