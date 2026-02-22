Cztery lata wojny w Ukrainie, awantura o SAFE i anihilacja Polski 2050. Nowy „Wprost”

„Najcenniejsza jest broń”. Cztery lata wojny zmieniły życie milionów Ukraińców. Strach o siebie i bliskich stał się nieodłącznym elementem codzienności. Zoriana Varenia, dziennikarka portalu Nova Polshcha, opowiada Annie Mokrzanowskiej o tym, jak Ukraina trwa, mimo rosyjskiej inwazji.

„O dwóch takich, co poszły na noże”. Żadna partia w Polsce nie rozpadała się w tak widowiskowy sposób, jak ta założona przez Szymona Hołownię. Kolejnym etapem może być tylko anihilacja – analizuje Eliza Olczyk.

„Emocje muszą opaść”. – Dalej wierzę, że koleżanki i koledzy zrozumieją, że popełnili błąd odchodząc z partii – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polska 2050.

„Klucze do SAFE’u”. Z awanturą o SAFE byłoby łatwiej, gdyby problem postawić jasno: chodzi o wsparcie chwiejących się gospodarek Niemiec czy Francji. Ale czy my tu w Polsce jesteśmy im to winni? – zastanawia się Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Na bruk w imię Boże”. Kościół liczy zyski, bo sprzedał teren w Poznaniu za 420 mln, a deweloper czeka, żeby zarobić jeszcze więcej. Najpierw jednak trzeba zburzyć domy, zamieszkane od pokoleń. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Piękny dialekt, ale nie język”. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę uznającą język śląski za regionalny. Prof. Jerzy Bralczyk komentuje tę decyzję dla Agnieszki Niesłuchowskiej: – Na jego miejscu zrobiłbym to samo.

„Bunt po krakowsku”. Jan Hoffman opowiada Piotrowi Barejce o kulisach inicjatywy odwołania prezydenta Miszalskiego i odcina się od poparcia ze strony PiS-u i Konfederacji.

„Spór o fort”. „Fort Trump” – symboliczny gest wobec Białego Domu – stał się testem dojrzałości polskiej klasy politycznej. Czy w świecie narcystycznych liderów wygrywa duma, czy pragmatyzm? – pyta Jan Wróbel.

„Najbogatsze fundacje rodzinne”. Co miesiąc w Polsce powstaje ponad 100 kolejnych fundacji rodzinnych. Wiele z nich zadomowiło się na warszawskiej giełdzie. Szymon Krawiec o tym, dlaczego tam są, ile są warte i kto za nimi stoi?

„Polska to państwo pozorne”. Ostatnio w mediach pojawiły się liczne przekłamania, ale prawda jest jedna: fiskus okradł 19 tysięcy polskich rodzin, a teraz odmawia oddania tego, co wcześniej ukradł – tłumaczy Marek Isański.

„Mam już scenariusz swojego pogrzebu”. – Na szczęście chemioterapia nie będzie potrzebna. Włosów byłoby mi bardziej szkoda niż piersi – o swojej chorobie opowiada Marcinowi Dzierżanowskiemu Katarzyna Piekarska z KO.

„Mistrz mistrzów”. Kamil Stoch zakończył swoją piękną olimpijską karierę. Choć legendarny mistrz nie wystąpił w konkursie duetów na ZIO 2026, pokazał wielką sportową klasę – pisze Maciej Piasecki.

„Muzea przyszłości”. Abu Zabi konsekwentnie buduje swoją markę światowej stolicy kultury. Alicja Miłosz poleca dwa muzea, które warto zobaczyć na własne oczy.

„Spowiedź hazardzisty”. – Za pieniądze, które zostawiłem w kasynie, mogłem co najmniej dziesięć domów wybudować – zwierza się z długoletniego uzależnienia Norbi w wywiadzie Sylwii Borowskiej.

