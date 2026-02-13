Prof. Bralczyk: Przychylam się do argumentów prezydenta. Zrobiłbym to samo
Prof. Jerzy Bralczyk
Prof. Jerzy Bralczyk Źródło: Newspix.pl / TEDI
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę uznającą język śląski za regionalny. Tłumacząc swoją decyzję, podkreślił, że szanuje i ceni tradycję oraz kulturę Śląska, bo „jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczpospolitej”, natomiast nie można tworzyć precedensu, w którym „większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe”. Co na to językoznawcy? Prof. Jerzy Bralczyk w rozmowie z „Wprost” zabrał głos w tej sprawie.

W czwartek Karol Nawrocki wyjaśnił, że odmawiając podpisania ustawy z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, kierował się opinią specjalistów. – Eksperci i językoznawcy wskazują, że mowa śląska jest dialektem języka polskiego. Nie możemy tworzyć precedensu, w którym większość polityczna rozstrzyga kwestie naukowe – powiedział w nagraniu zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Dodał, że ustawa była również niedopracowana „finansowo i administracyjnie”, ponieważ przekazywała zadania dla samorządów „bez ich adekwatnego sfinansowania”.

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą budować sztuczne podziały w naszej narodowej wspólnocie – zaznaczył.

Jednocześnie zaapelował o pracę nad złożonym już w Sejmie projektem ustawy o wspieraniu kultury śląskiej i gwary śląskiej. – Taką ustawę podpiszę, bo chcę realnie wspierać tradycję, kulturę i badania naukowe oraz umożliwić naukę gwary jako zajęć dodatkowych finansowanych przez państwo czy samorząd. Wsparcie kultury i tradycji – tak. Polityczna gra śląską kulturą – nie – skwitował.

Prof. Jerzy Bralczyk uważa, że prezydent dobrze postąpił: – Z wieloma wetami Karola Nawrockiego się nie zgadzam, natomiast w tym przypadku przychylam się do jego argumentów. Na jego miejscu zrobiłbym to samo.

