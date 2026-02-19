Wojna o „Fort Trump”. Wróbel: To pokazuje skalę urojeń ekipy Tuska

Najciekawszą wymianą politycznych uprzejmości „Edycja Luty 2026” nie było rytualne okładanie się „zdradą Polski” i „agenturalizmem”. Być może, jak uczył minister Goebbels, kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą, zatem doczekamy się, by ogół naszych polityków pobierał pensje od ambasad Wschodu i Zachodu. Natomiast na pewno kłamstwo powtórzone sto razy staje się po prostu nudziarskie. Świeżą natomiast nutę wprowadził Marcin Bosacki, wiceminister spraw zewnętrznych. Przyatakował (w Radiu Zet) Władysława Kosiniaka Kamysza.

Trump jak dyrektor cyrku