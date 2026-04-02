Prof. Środa znów prowokuje kibiców. Tak skomentowała porażkę Polaków

Magdalena Środa w swoich facebookowych wpisach wielokrotnie poruszała tematy, które wywoływały żywą reakcję w sieci. Nierzadko w mocnych, kontrowersyjnych słowach prowokowała internautów do odpowiedzi. Tym razem po raz kolejny zajęła się piłką nożną, która ma specjalne miejsce w jej sercu.

Prof. Środa cieszy się z porażki reprezentacji Polski

„Zapewne wielu oburzę, przywykłam, ale cieszy mnie to, że nie zagramy w mundialu czy jakiś innych mistrzostwach kopania. Będzie mniej burd, mniej korupcji, mniej dziwacznych, pierwszo stronnicowych sensacji związanych z prostą a jakże kosztowną (dlaczego!?!?) czynnością kopania w piłkę” – zaczęła (pisownia oryginalna – red.).

„Piłka nożna została wypromowana przed I wojną światową (i to jak!), by pobudzać nastroje plemienne, to znaczy nienawiść do fikcyjnego lub aktualnego wroga (może być nim każdy) i podtrzymywać agresywną politykę państw narodowych” – kontynuowała w swoim wpisie prof. dr hab. z Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Środa o orlikach: Nie były dla dzieci, były dla chłopców

„Nacjonalizm zaczyna się od kibicowania, zwieńczeniem kibicowania jest kibolstwo (czym byłby mecz bez żylety?), ukoronowaniem kibolstwa jest – na przykład – Nawrocki i jego kariera i nieco skromniejsza kariera Piesiewicza. Szkoda, że o tym wszystkim tak mało wie Tusk, który lubiąc kopanie gały wydał miliony na niepotrzebne, brzydkie stadiony i rozrost kibolstwa” – zwracała uwagę.

Kilka słów do tej wypowiedzi dodała jeszcze w odpowiedzi na komentarz, który nie zgadzał się z krytyką Donalda Tuska. „Premier Tusk wydał miliony owszem ale na kulturę fizyczną dzieci i młodzieży budując orliki i to jest jego wielka zasługa” – stwierdzał Przemysław. „Orliki nie były dla dzieci, orliki były dla chłopców.... wtedy jeszcze dziewczynki nie grały w piłę” – odpowiadała mu nieprzekonana prof. Środa.

Orliki już po raz kolejny doczekały się ostrej krytyki ze strony prof. Środy. Poprzednim razem stwierdzała ona, że są to „wylęgarnie kiboli”.

