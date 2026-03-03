Bomba atomowa w Polsce? Ten sondaż nie zostawia złudzeń

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 27-28 lutego 2026 roku – na zlecenie Radia ZET – przeprowadził sondaż ws. bomby atomowej dla Polski. Czy obywatele optują za takimi planami?

Ponad połowa ankietowanych wskazała jedną z odpowiedzi, pozostawiając drugą opcję daleko w tyle.

Sondaż. Polska a bomba jądrowa. Czy powinniśmy ją mieć? Rodacy zabrali głos

Zetka opublikowała wyniki nietypowego sondażu, które stawiają sprawę jasno – Polacy są „za” pozyskaniem przez nasz kraj broni jądrowej. Taką odpowiedź wskazało 50,9 procenta z nich (przy czym opcję „raczej tak” wybrało 30 proc., a „zdecydowanie tak” – 20,9 proc. respondentów.

Sporo osób jest jednak przeciwnych takim planom. Stanowią oni 38,6 proc. w najnowszym badaniu IBRiS. Spośród nich opcję „raczej nie” wskazało 23,5 proc., a „zdecydowanie nie” – 15,1 proc.

Pozostali „nie mieli zdania” w tej sprawie – to 10,5 proc.

Jak głosowały kobiety, a jak mężczyźni? Wyraźną różnicę widać też w elektoracie KO i PiS-u

Jest jeszcze podział na płcie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni (pół na pół) są przekonani o potrzebie posiadania przez nasze państwo bomby atomowej. Jeśli chodzi o te osoby, które nie chcą, by kraj dysponował bronią jądrową – jest wśród nich 35 proc. Polek i 42 proc. Polaków.

Za sprawieniem sobie broni masowego rażenia głosowali głównie zwolennicy prawicowych ugrupowań politycznych. To kolejno elektorat partii Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacji (65 i 79 proc. „na tak”). Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej – najrzadziej optują oni za posiadaniem przez Polskę broni jądrowej. Tylko 35 proc. uważa, że nasz kraj powinien zacząć robić coś w kierunku, by ją dla siebie pozyskać.

Czytaj też:

Iran ostrzega państwa europejskie. „To byłby akt wojny”Czytaj też:

Polska rozmawia z Francją o odstraszaniu nuklearnym. „Nawrocki nie był informowany”

tak”). Jeśli chodzi o wyborców Koalicji