Najnowszy sondaż pod wybory parlamentarne. Rozjeżdża się różnica między PiS i KO

Pracownia Opinia24 sprawdziła preferencje Polaków pod nachodzące wybory parlamentarne w 2027 roku. Z najnowszego sondażu wynika, że na czele zestawienia kolejny miesiąc znajduje się Koalicja Obywatelska, którą popiera 34,2 proc. ankietowanych. To o 2,2 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu. KO powiększyła przewagę nad drugim PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciało zagłosować równo 22 proc. respondentów.

Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik o 2,5 pkt proc. niższy niż podczas poprzedniego zestawienia. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,5 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,9 p.p. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna cieszy się z kolei poparciem na poziomie 7,2 proc., czyli o 0,5 p.p. niższym miesiąc do miesiąca. W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica, którą poparło 6,1 proc. osób, o 0,2 mniej niż w lutym.

Pięć partii w Sejmie w najnowszym sondażu partyjnym. Szef Kancelarii Premiera o stracie PiS do KO

Progu wyborczego nie przekroczyłaby z kolei partia Razem, na którą chciało zagłosować 4,1 proc. Polaków, o 0,4 p.p. więcej. Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się aktualnie poparciem na poziomie trzech proc., co jest wynikiem o 1,3 p.p. lepszym. W badaniu uwzględniono także Polskę 2050, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 1,5 proc. wyborców. To spadek o 2,6 p.p. Inną partię wskazało 0,6 proc. ankietowanych, o 0,1 p.p. więcej.

6,8 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. To spadek o 0,1 p.p. Badanie zostało przeprowadzone od 2 do 4 marca 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI) na reprezentatywnej próbie 1 001 pełnoletnich Polaków. Wyniki przedstawiają preferencje 514 zdecydowanych wyborców. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec, komentując wyniki zastanawiał się nad efektem SAFE.

