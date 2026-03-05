Najnowszy sondaż pod wybory parlamentarne. Rozjeżdża się różnica między PiS i KO
Udostępnij2 Skomentuj

Najnowszy sondaż pod wybory parlamentarne. Rozjeżdża się różnica między PiS i KO

Dodano: 
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński Źródło: PAP / Radek Pietruszka, Flickr / PiS
W najnowszym sondażu partyjnym KO notuje kolejne wzrosty poparcia przy spadkach PiS. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zastanawia się, czy powodem nie jest postawa ws. programu SAFE.

Pracownia Opinia24 sprawdziła preferencje Polaków pod nachodzące wybory parlamentarne w 2027 roku. Z najnowszego sondażu wynika, że na czele zestawienia kolejny miesiąc znajduje się Koalicja Obywatelska, którą popiera 34,2 proc. ankietowanych. To o 2,2 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu. KO powiększyła przewagę nad drugim PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciało zagłosować równo 22 proc. respondentów.

Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik o 2,5 pkt proc. niższy niż podczas poprzedniego zestawienia. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,5 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,9 p.p. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna cieszy się z kolei poparciem na poziomie 7,2 proc., czyli o 0,5 p.p. niższym miesiąc do miesiąca. W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica, którą poparło 6,1 proc. osób, o 0,2 mniej niż w lutym.

Pięć partii w Sejmie w najnowszym sondażu partyjnym. Szef Kancelarii Premiera o stracie PiS do KO

Progu wyborczego nie przekroczyłaby z kolei partia Razem, na którą chciało zagłosować 4,1 proc. Polaków, o 0,4 p.p. więcej. Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się aktualnie poparciem na poziomie trzech proc., co jest wynikiem o 1,3 p.p. lepszym. W badaniu uwzględniono także Polskę 2050, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 1,5 proc. wyborców. To spadek o 2,6 p.p. Inną partię wskazało 0,6 proc. ankietowanych, o 0,1 p.p. więcej.

6,8 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. To spadek o 0,1 p.p. Badanie zostało przeprowadzone od 2 do 4 marca 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI) na reprezentatywnej próbie 1 001 pełnoletnich Polaków. Wyniki przedstawiają preferencje 514 zdecydowanych wyborców. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec, komentując wyniki zastanawiał się nad efektem SAFE.

Czytaj też:
Najnowszy sondaż partyjny. Wyborcy KO i PiS przeszli do konkurencjiCzytaj też:
Kto lepiej sprawuje urząd i dba o interesy kraju? Polacy wybrali między Tuskiem i Nawrockim

Opracował:
Źródło: WPROST.pl