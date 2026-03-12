Przekręt na Pocztę Polską. Łatwo dać się oszukać

Poczta Polska jest największym, państwowym operatorem usług pocztowych w Polsce. Zatrudnia ponad 51 tys. osób a dziennie potrafi dostarczyć ponad 3 miliony listów oraz 300 tys. paczek. Nic dziwnego, że przestępcy próbują podszywać się pod Pocztę Polską, aby wyłudzić dane.

Jak wygląda próba oszustwa na Pocztę Polską?

Do użytkowników trafiają wiadomości e-mail pochodzące z fałszywych adresów, m.in.:

W zależności od wariantu fałszywej kampanii mailowej, tytuły mogą brzmieć m.in.:

Ostatnie ostrzeżenie. Rozpocznie się usuwanie

Abonament Cloud wygasł – przywróć dostęp teraz.

W treści e-maili przestępcy umieszczają sfałszowane powiadomienia o rzekomo zapełnionej pamięci w chmurze („Twoje miejsce w chmurze jest pełne”), sugerują utratę zdjęć, dokumentów i danych, a następnie zachęcają użytkownika do kliknięcia w link „Zwiększ przestrzeń” lub „Ulepsz teraz”.

Po kliknięciu odbiorca trafia na witryny podszywające się pod dostawców usług w chmurze, m.in.:

cheapestpianos[.]shop

residentialpsychiatricservices[.]com

serwis przypominający „Total Drive”.

Strony te nakłaniają do podania danych karty płatniczej lub płatności przez PayPal. W niektórych wariantach kampanii użytkownik informowany jest, że jako „członek programu lojalnościowego” może otrzymać nielimitowaną przestrzeń w chmurze za jednorazową opłatą 7 zł – co dodatkowo ma uwiarygodnić przekaz.

Obecnie nie jest jasne, czy celem kampanii jest faktyczne pobranie opłaty za nieistniejącą usługę, czy przede wszystkim przejęcie danych kart płatniczych.

Co zrobić, gdy dostaniemy taką wiadomość?

Nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach;

Nigdy nie podawaj danych karty, loginów czy haseł;

Zawsze zwracaj uwagę na adres nadawcy, błędy językowe oraz nietypowe prośby;

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z firmą/nadawcą.

Poczta Polska apeluje do klientów

Poczta Polska informuje, że nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących zapełnienia przestrzeni dyskowej, usług przechowywania danych w chmurze, kopii zapasowych ani płatnych pakietów zwiększających miejsce na dane. Jedynym adresem mailowym, którym posługuje się poczta w korespondencji ze swoimi klientami jest adres: [email protected]

Jeśli ktoś otrzymał podejrzanego e-maila, powinien przesłać go na adres: [email protected].

