Karol Nawrocki przed trudnym wyborem. Polacy podpowiadają prezydentowi

W sondażu Opinia24 przeprowadzonym dla „Faktów” TVN i TVN24 zapytano ankietowanych o decyzję prezydenta w sprawie ustawy z przepisami wprowadzającymi program SAFE. Chodzi o unijną pożyczkę na zbrojenia. Karol Nawrocki wciąż nie zdecydował, jak ostatecznie zachowa się w tej sprawie: zawetuje przepisy, podpisze dokument, czy też może odeśle go do Trybunału Konstytucyjnego.

Sondaż. Czy prezydent powinien podpisać ustawę o SAFE?

53 proc. zapytanych o to przez ankieterów Opinia24 jest zdania, że prezydent powinien podpisać omawianą tutaj ustawę. 25 proc. jest przeciwnego zdania. Zwróćmy przy tym uwagę, że opcję „zdecydowanie powinien” wybrało 32 proc. badanych, a „raczej powinien” – 21 proc.

Odpowiedź „raczej nie powinien” wskazało 8 proc. pytanych, a „zdecydowanie nie powinien” – 17 proc. „Trudno powiedzieć” odpowiedziało 22 proc. ankietowanych. Kolejny sondaż może pomóc prezydentowi Nawrockiemu w podjęciu decyzji. Czas na to ma bowiem jedynie do 20 marca.

Badanie przeprowadzono 11-12 marca 2026 techniką CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Tusk spodziewa się weta ws. programu SAFE

Premier Donald Tusk oznajmił ostatnio, że niepokoją go doniesienia o negatywnym nastawieniu prezydenta do programu SAFE. – Dotarły do nas także informacje o tym, że prezydent zdecydował się już, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd – mówił szef rządu.

Jak dodawał, jeśli faktycznie taki scenariusz się zrealizuje, trzeba być gotowym na wdrożenie planu B. – Powiem szczerze: jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE – przyznał Tusk. Przypomnijmy jednak, że sam Karol Nawrocki nie poinformował jeszcze oficjalnie, jaką decyzję podejmie.

Czytaj też:

Nagłe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek. Gdzie oglądać?Czytaj też:

Spotkanie Nawrocki – Tusk w Pałacu Prezydenckim. „Nie ukrywam, jestem rozczarowany”