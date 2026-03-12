Nagłe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek. Gdzie oglądać?

Niespodzianie szef gabinetu prezydenta poinformował, że już dziś o godzinie 20:00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie.

Jak nieoficjalnie udało się ustalić redakcji Wprost.pl, kluczową dziś kwestią będzie finansowanie systemu SAFE. Nieoficjalnie mówi się, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę i będzie starał porozumieć się z Narodowym Bankiem Polskim. Odezwa do narodu ma zbudować przychylność Polaków do rozwiązania, które lobbuje prezydent.

We wtorek 10 marca do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 procent”.

Transmisja orędzia online na Wprost.pl

Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego będzie emitowane w mediach tradycyjnych i na kanałach w mediach społecznościowych KPRP, na stronie prezydent.pl oraz na Wprost.pl

Wkrótce podamy więcej informacji