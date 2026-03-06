Marta Nawrocka zaskoczyła. Tak ocenił ją projektant gwiazd. „Mrugnięcie okiem”

Marta Nawrocka wzięła udział w konferencji „Polka XXI wieku”, która stanowiła płaszczyznę do rozmów o kobiecej odwadze w różnych dziedzinach: nauce, biznesie, bezpieczeństwie i życiu publicznym.

– Kiedy dziś na was patrzę, to wiem, że ta odwaga jest tutaj. Jest w każdej z nas – w kobietach, które prowadzą firmy, które pracują w administracji, w służbach, w szkołach, w szpitalach; które codziennie łączą życie zawodowe z troską o rodzinę; które wspierają innych, choć same często mierzą się z trudnościami – powiedziała pierwsza dama.

Osobiste wyznanie Marty Nawrockiej. „Wybrałam życie”

Marta Nawrocka wróciła wspomnieniami do czasów kampanii prezydenckiej, kiedy odbywała rozmowy z tysiącami kobiet w Polsce. Pierwsza dama przekazała, że nie bały się mówić tego, co naprawdę czują i myślą. W jej ocenie w tym właśnie tkwi siła: nie w potrzebie rozgłosu, a codziennej pracy, konsekwencji i ambicji, która potrafi zmieniać rzeczywistość.

W pewnym momencie pierwsza dama nawiązała do swoich osobistych doświadczeń. – Dla mnie odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym. W życiu podjęłam wiele decyzji, które jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, bo nie uległam lękowi. Wybrałam życie – powiedziała Marta Nawrocka.

Projektant ocenił stylizację Marty Nawrockiej. „Mrugnięcie okiem”

W czasie wydarzenia pierwsza dama zaprezentowała się w czarnym garniturze i białej koszuli. Stylizację uzupełniła bordowym krawatem i czarnymi szpilkami.

„Stylizacja Marty Nawrockiej zwróciła moją uwagę przede wszystkim bardzo dobrze skrojonym garniturem. Dwurzędowa marynarka leży bardzo dobrze, proporcje są czyste i eleganckie, a kamizelka dodaje sylwetce klasy i formalnej dyscypliny. To zdecydowanie najmocniejszy element całego looku. Uważam że garnitur powinien być zapięty, odpinamy go dopiero, gdy siadamy, szczególnie jeśli jest to tak formalna stylizacja” – ocenił w rozmowie z Plotkiem Robert Czerwik.

Projektant uznał za ciekawy zabieg wyraźne nawiązanie do męskiego kodu ubioru, czyli połączenie białej koszuli z krawatem. „Odczytuję to jako świadome mrugnięcie okiem do klasycznej męskiej elegancji" – ocenił.

Czerwik zaznaczył także, że wybór pierwszej damy jest bardzo wyrazisty, a gdyby postawiła na bardziej delikatne zestawienie, stylizacja wydawałaby się lżejsza. „Osobiście chętnie zobaczyłbym tu delikatniejszą interpretację na przykład koszulę ze stójką, subtelną falbaną albo miękkim wiązaniem w formie kokardy, które wprowadziłoby do tej stylizacji odrobinę lekkości” – podsumował projektant.

