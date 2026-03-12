Pilne orędzie prezydenta Nawrockiego. Gdzie i kiedy transmisja online

W czwartek, 12 marca 2026 roku o godzinie 20:00, prezydent Karol Nawrocki zwróci się do narodu w specjalnym orędziu. Choć informacja o wystąpieniu pojawiła się niespodziewanie, kulisy sporu, który doprowadził do tej decyzji, elektryzują scenę polityczną od tygodni. Na szali leży nie tylko przyszłość systemu SAFE, ale i stabilność finansowa państwa oraz relacje z naszymi największymi sojusznikami.

Nagła decyzja o orędziu

Zapowiedź orędzia, przekazana przez szefa gabinetu prezydenta, zaskoczyła większość polityków. Choć czwartkowe wieczory rzadko bywają terminem oficjalnych odezw, ranga problemu zdaje się tłumaczyć ten pośpiech. Jak nieoficjalnie ustaliła redakcja Wprost.pl, głównym powodem wystąpienia jest narastający konflikt wokół finansowania systemu SAFE, czyli kluczowego projektu obronnego, który stał się kością niezgody między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 20 marca 2026 r. na zajęcie ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie zamierza czekać do ostatniej chwili.

System SAFE pod znakiem zapytania. Będzie weto?

Nieoficjalne informacje płynące z otoczenia głowy państwa sugerują, że prezydent przygotowuje się do zawetowania rządowej ustawy. Karol Nawrocki od dłuższego czasu forsuje własną wizję modernizacji armii, czego wyrazem był złożony 10 marca 2026 r. w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, znany szerzej jako „Polski SAFE 0 procent”.

Gra o wpływy i sojusz z USA

W tle sporu o pieniądze rozgrywa się wielka polityka międzynarodowa. Do zablokowania rządowych planów dotyczących systemu SAFE mocno namawia prezydenta lider PiS, Jarosław Kaczyński. Według niego proponowane przez obecną większość parlamentarną rozwiązania są mechanizmem, który ma „odepchnąć Polskę i Europę od Stanów Zjednoczonych”.

Prezydent Nawrocki zdaje się podzielać te obawy, stawiając na rozwiązania, które w jego opinii silniej wiążą nasze bezpieczeństwo z partnerstwem transatlantyckim. Orędzie ma być próbą przekonania Polaków, że prezydencka wizja „SAFE 0 procent” jest nie tylko bezpieczniejsza, ale i bardziej suwerenna.

Czytaj też:

Nagłe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego w czwartek. Gdzie oglądać?

Gdzie oglądać orędzie prezydenta online?

Wystąpienie Karola Nawrockiego będzie transmitowane we wszystkich kluczowych kanałach informacyjnych. Początek transmisji o godzinie 20:00.

Poniżej udostępniamy transmisję orędzia online.

twitter