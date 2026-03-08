To weto może zaszkodzić Karolowi Nawrockiemu. Polacy nie zostawili złudzeń

Toczą się losy ustawy o SAFE. O jej przyszłości zadecyduje prezydent. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”, Polaków zapytano o to, jak zmieni się ich opinia o Karolu Nawrockim, jeśli zdecyduje się on zawetować ustawę o SAFE.

36,1 proc. respondentów zadeklarowało, że ich ocena głowy państwa się pogorszy. Przeciwnego zdania jest 19,5 proc. ankietowanych, którzy zapowiedzieli, że brak podpisu wpłynie na lepszą ocenę prezydenta.

Aż 26,6 proc. badanych zaznaczyło, że decyzja Karola Nawrockiego ws. SAFE w żaden sposób nie przełoży się na postrzeganie prezydenta. 17,7 proc. osób, które wzięły udział w sondażu wskazało odpowiedź nie wiem.

We wcześniejszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 58,4 proc. respondentów stwierdziło, że prezydent powinien podpisać ustawę. Przeciwnego zdania jest 29,8 proc. badanych.

Karol Nawrocki zawetuje SAFE?

Sam Karol Nawrocki nie daje na razie jasnych sygnałów, jaka będzie jego decyzja. W trakcie odprawy dowódców polskiego Wojska Karol Nawrocki zaznaczył, że polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE. – Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako dla prezydenta Polski, na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy – mówił.

Karol Nawrocki podkreślił, że „musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone”. – Tu potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk, którego niestety Polska stała się dzisiaj częścią. To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia – wyjaśniał.

Karol Nawrocki i „polskie SAFE”

Na początku marca prezydent pojawił się na wspólnej konferencji prasowej z Adamem Glapińskim. Karol Nawrocki zaczął promować pomysł tzw. „polskiego SAFE 0 proc”., Określił inicjatywę jako „konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę dla unijnego programu”. Szczegóły pozostają na razie mocno mgliste.

Czytaj też:

Pilne decyzje rządu ws. emerytur. 200 tys. seniorów w kropceCzytaj też:

Taki majątek ma Przemysław Czarnek. Jeden szczegół zwraca uwagę