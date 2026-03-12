Innowacyjny system na granicy z Białorusią. Szef MSWiA ujawnił szczegóły

W czwartek 12 marca w miejscowości Ozierany Duże, przy granicy z Białorusią, odbyła się konferencja prasowa, podczas której szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o innowacji, jeśli chodzi o umocnienie polskich zabezpieczeń przed nielegalną migracją ze wschodniego kierunku.

Innowacyjny system na granicy z Białorusią. Szef MSWiA zaapelował do Nawrockiego

– Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia byliśmy tutaj z premierem Donaldem Tuskiem, aby dziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej, policji, Wojsku Polskiemu i życzyć dobrych, spokojnych i radosnych świąt. Mówiliśmy, że na początku tego roku w tym miejscu powstanie pierwszy na polsko-białoruskiej granicy, na wschodniej granicy Polski system do detekcji, rozpoznawania i przeciwdziałania obiektom latającym, także dronom – rozpoczął Marcin Kierwiński.

– Mówiliśmy, że prace w tym zakresie są na ukończeniu, mówiliśmy, że pierwszy klaster, który jest testem użyteczności tego typu systemu, zostanie uruchomiony na początku roku – kontynuował. – Za nami jest wieża, która jest jedną z kilkunastu wież, które obsługują ten system. To jest pierwszy klaster, pierwszy moduł, który zainstalowaliśmy na naszej wschodniej granicy. Natomiast naszą ambicją jest oczywiście to, aby cała nasza granica wschodnia, cała nasza granica morska, była wyposażona w tego typu system – podkreślił szef MSWiA.

Jak dodał Marcin Kierwiński, ten system składa się z dwóch elementów: systemu radarów, które mają wykrywać statki powietrzne, a także systemu skanerów radiowych, które mają identyfikować obiekty, aby później ewentualnie je zwalczać, strącać czy przechwytywać. – Chcemy uruchomić pięć takich klastrów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Ale do tego potrzebny jest jeden warunek. Musimy mieć na to stabilne finansowanie. Te pięć modułów, te pięć zestawów skanujących, które SG chce uruchomić na naszych granicach, ma być finansowane z programu SAFE – podkreślił szef MSWiA i zaapelował do prezydenta.

– Panie prezydencie, polska granica, polscy funkcjonariusze potrzebują nowoczesnego sprzętu. Pieniądze z SAFE właśnie mają tego typu systemy budować – podkreślił.

Migranci odpuszczają? Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Marcin Kierwiński zaraportował także, w jaki sposób obecnie przedstawia się sytuacja na granicy z Białorusią, biorąc pod uwagę liczbę nielegalnych prób przedostania się cudzoziemców do Polski. – Nasze granice są szczelne i bezpieczne. Nasze granice zostały wyposażone w najnowocześniejsze systemy. To prawie 3 mld inwestycji w ostatnich latach – powiedział.

– Jak popatrzycie państwo na statystyki ostatnich dwóch lat, to nasza skuteczność wyłapywania nielegalnych migrantów sięga 98 proc. Teraz, w ostatnich miesiącach, coraz częściej zdarzają się dni, gdy nasza granica nie jest szturmowana, gdy jest dokładnie zero prób nielegalnego jej przekroczenia – podsumował wątek szef MSWiA.

