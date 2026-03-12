Fortel Kaczyńskiego ws. Czarnka? Polacy podzieleni. Nowy sondaż dla „Wprost”

W ubiegły weekend ostatecznie została wstrzymana fala spekulacji i zamknięto giełdę nazwisk potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie do objęcia tej funkcji namaścił Przemysława Czarnka.

Kaczyński postawił na Czarnka. Ostre słowa o gabinecie Tuska

– Chcę Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie. Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić – mówił Przemysław Czarnek. – My tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków. Polska jest własnością Polaków – podkreślał.

Przemysław Czarnek w czasie przemówienia w ostry sposób recenzował działania podejmowane przez gabinet Donalda Tuska. – Polska rządzona przez Donalda Tuska, Sikorskiego, Kierwińskiego i wielu innych idzie w złym kierunku, jest Polską chaosu, zamieszania i krzywdy ludzkiej – oceniał. Jak dodał, „to zwykli Polacy trzymają w pionie Polskę, pomimo tego, co robi Tusk, pomimo duszenia Polski".

Polacy wyczuli wybieg Kaczyńskiego? Tak oceniają wybór Czarnka. Nowy sondaż

Wybór Przemysława Czarnka wywołał lawinę komentarzy, a także pytania o to, czy były szef Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki ma być kandydatem jedynie na czas prekampanii, biorąc na siebie ciężar walki z obozem rządowym, czy faktycznie stanie się jedną z głównych twarzy PiS w roku wyborczym.

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, czy Przemysław Czarnek faktycznie będzie kandydatem PiS na szefa polskiego rządu w 2027 r. W taki scenariusz wierzy 32,4 proc. ankietowanych, a 35 proc. respondentów podchodzi sceptycznie do tych zapewnień i stoi na stanowisku, że były minister edukacji zostanie zastąpiony u progu właściwej kampanii wyborczej. Aż 32,6 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Przyjrzeliśmy się też bardziej szczegółowym wynikom sondażu.