Czarzasty: Koalicja PiS-u, Brauna i Mentzena z prezydentem Nawrockim to koalicja zła

Włodzimierz Czarzasty został szefem Nowej Lewicy. Na kongresie wybrano też władze partii. Sekretarzem został Marcin Kulasek. Z kolei wiceprzewodniczącymi zostali: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Joanna Scheuring-Wielgus, Karolina Zioło-Pużuk, Aneta Złocka, Anna-Maria Żukowska, Krzysztof Gawkowski, Tomasz Trela, Wiesław Szczepański oraz Dariusz Wieczorek.

Czarzasty w przemówieniu podkreślił, że Lewica „to ekipa w rządzie, która dowozi” obietnice. Marszałek Sejmu wymienił cele, które będą zrealizowane jeszcze w tej kadencji, ale wspomniał też o tych, których „horyzont realizacji wykracza poza kadencję parlamentu i kadencję Karola Nawrockiego”. Czarzasty przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że walka o te propozycje będzie trwać.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział walkę z Karolem Nawrockim

Lider Nowej Lewicy uderzył w głowę państwa. – Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie w wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić – mówił Czarzasty. Marszałek Sejmu zapowiedział, że będzie „z Nawrockim walczył, gdy będzie chciał atakować naszą Konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami, służącymi skłóceni społeczeństwa”.

Czarzasty przyznał, że „jako marszałek Sejmu wolałbym mieć partnera bardziej koncyliacyjnego jako prezydenta”. – Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno, będzie weto za weto, wet za wet – ujawnił lider Nowej Lewicy. – Koalicja PiS-u, Brauna i Mentzena z prezydentem Nawrockim to koalicja zła. Większość Polek i Polaków doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie chcę takiego rządu – mówił.

Nowy szef Lewicy o „szaleńcach i cynikach”. „Braun, Mentzen, Kaczyński i Nawrocki stoją na ich czele”

Czarzasty zaznaczył, że „gołym okiem widać, że są politycy, którzy szykują atmosferę pod Polexit”. – Część z nich to szaleńcy, część to cyniczni gracze. Braun, Mentzen, Kaczyński i Nawrocki stoją na ich czele! – podkreślił marszałek Sejmu. W kontekście zmiany Konstytucji Czarzasty wykluczył negocjacje z tymi, którzy ją łamią. – Z terrorystami się nie rozmawia – powiedział lider Nowej Lewicy.

