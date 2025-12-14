Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus na antenie Radia ZET zapytana została o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Polityczka przyznała, że dokument nie jest dla niej zaskoczeniem.

Scheuring-Wielgus krytykuje Nawrockiego. „Mnie to przeraża”

– W strategii Trumpa Europa jest traktowana jako zło konieczne. Sojusznikami są: Rosja, Chiny, Indie, Japonia. Europy tam nie ma, jemu nie zależy na dobrych relacjach, tylko na biznesie – oceniła Scheuring-Wielgus.

Posłanka dodała, że prezydent USA Donald Trump wysyła ludzi, którzy „ustalają biznesy z Rosją” za plecami Europy.

Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała również słowa prezydenta Karola Nawrockiego.

– Powiedział, że „musimy naszą strategię, Polską, dopasować do wizji naszego sojusznika, USA”. Mnie to przeraża – zaczęła posłanka.

W dalszej części wypowiedzi ostro oceniła zachowanie i słowa prezydenta.

– Jeśli nasz prezydent nie potrafi się od tego odciąć, a sprawa dotyczy naszego bezpieczeństwa, to dla mnie to jest zdrada stanu – podsumowała.

Posłanka Lewicy skrytykowała też Karola Nawrockiego za m.in. dystansowanie się od Kijowa. Jej zdaniem prezydent doprowadził do braku spójności w odbiorze Polski na arenie międzynarodowej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA

Dokument wyznaczają priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Podkreślono w nim, że USA powinno koncentrować się na powrocie do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją. Administracja Donalda Trumpa uważa, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę i powinno zapobiegać się dalszemu rozszerzaniu NATO.

Polskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) opublikowało analizę, według której amerykańska strategia zapowiada „fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata”.

