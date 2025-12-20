Niemieckie media o Nawrockim. „Polski Trump” w Pałacu Prezydenckim

Niemiecka telewizja publiczna MDR krytycznie oceniła pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego, wskazując na narastający konflikt z rządem Donalda Tuska. „Po 4,5 miesiąca sprawowania przez Karola Nawrockiego funkcji prezydenta jest jasne, że Tusk nie ma co liczyć na konstruktywną współpracę. Wszystko wskazuje na konfrontację” – napisał nadawca.

Według MDR Nawrocki „próbuje grać rolę kogoś w rodzaju polskiego Trumpa”, mimo że „polska konstytucja nie daje mu władzy takiej, jaką ma prezydent USA”. Zdaniem autora prezydent zabiega o rozszerzenie swoich kompetencji, „rozpychając się łokciami” i testując granice ustrojowe.

Niemiecki nadawca przypomniał, że w kampanii wyborczej Nawrocki zapowiadał zakończenie „wojny polsko-polskiej”. Po objęciu urzędu – jak ocenia MDR – nastąpiła jednak dalsza eskalacja konfliktu. Jako przykład wskazano odmowę nominowania ambasadorów, co ma prowadzić do napięć z MSZ, oraz próby wpływu na służby specjalne poprzez wzywanie ich szefów do Pałacu Prezydenckiego. W tej sytuacji Nawrocki „znajduje się na ścieżce wojennej” z rządem.

Niemcy analizują Nawrockiego. „Podobieństwa są oczywiste”

MDR opisuje prezydenta jako polityka budującego wizerunek „nadpremiera” stojącego ponad Donaldem Tuskiem oraz „twardego faceta”, który panuje nad sytuacją. „Podobieństwa do Trumpa są oczywiste” – podkreślono.

Zdaniem niemieckich dziennikarzy obu polityków łączy „głód władzy” oraz konserwatywne podejście do migracji, praw osób LGBTQ, ról społecznych i polityki klimatycznej. Obaj mają także uprawiać „skierowany przeciwko elitom populizm” i występować w roli „obrońców zwykłych ludzi”.

Portal zwraca jednak uwagę, że Nawrocki – pochodzący „ze zwykłej rodziny” – może wiarygodniej niż Trump odgrywać rolę „antypolityka”. Cytując słowa prezydenta, że „ludzi trzeba brać takimi, jakimi są”, MDR ocenia, iż oferuje on swoim wyborcom uznanie. „To jest rewolucja godności” – podsumowano, zaznaczając, że w przeciwieństwie do Trumpa Nawrocki nie dysponuje realną władzą pozwalającą na zmianę ustroju.

