Radosław Sikorski pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. W niedzielnym wpisie ostro skrytykował prawicową propagandę, a w innym skomentował sprawę przekazania polskich myśliwców Ukrainie.

Mocny wpis Sikorskiego. „Świry z naszej patoprawicy”

„Jeszcze wczoraj byliśmy niemieckimi agentami a dzisiaj znowu jesteśmy ruskimi” – zaczął swój wpis minister spraw zagranicznych.

„Świry z naszej patoprawicy, które wierzą we własną kretyńską propagandę nie powinny mieć wpływu na poważne sprawy państwowe” – zaatakował w kolejnym zdaniu.

Myśliwce dla Ukrainy. Sikorski komentuje zamieszanie

We wcześniejszym wpisie Radosław Sikorski skomentował zamieszanie z ostatnich dni dotyczące przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29.

Przed kilkoma dniami Polski Sztab Generalny poinformował, że trwają rozmowy na temat przekazania Ukrainie używanych przez Polskę samolotów. W zamian za myśliwce MiG-29 Ukraina udostępniłaby Polsce swoje technologie rakietowe i dronowe. Na te doniesienia zareagowała Kancelaria Prezydenta.

– Prezydent nie został poinformowany, ponieważ do Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie dotarła żadna informacja, żaden protokół, notatka czy inny dokument, który przedstawiłby stanowisko rządu w tej sprawie – w rozmowie dla TOK FM powiedział Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Brak wiedzy potwierdził prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Łotwie 11 grudnia.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że sprawa omawiana była na posiedzeniach BBN. Dodał, że administracja Karola Nawrockiego „wprowadza opinię publiczną w błąd”, a w jego kancelarii „panuje bałagan”.

Do zamieszania odniósł się Radosław Sikorski w niedzielnym wpisie na X.

„Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29 ale, że blisko i owocnie współpracowaliśmy aby do decyzji przekonać Sztab Generalny WP” – napisał.

W kolejnym zdaniu zadał pytanie byłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie: „Czyż nie?”.

